У Львові літак Дорофєєвої вилетів зі злітної смуги (фото)

Надя Дорофєєва не змогла разом зі своєю командою вилетіти зі Львова через важкі погодні умови. При цьому літак при зльоті з'їхав на траву. Про це вокалістка "Время и Стекло" повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Дорофєєва також зазначила, що все відбулося на невеликій швидкості, тому через ожеледь ніхто не постраждав.

Дорофєєва розповіла про проблеми з літаком у Львові (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка також показала щасливе фото з поїзда, на який їй вдалося потрапити після проблем з літаком.

Дорофєєва розповіла про проблеми з літаком у Львові (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, що Дорофєєва зробила скандальне визнання про батьків в Криму. Співачка відверто розповіла про життя своїх батьків в окупованому Росією Криму.

За її словами, вона вже давно не була в Криму, де живуть її батьки та родичі. При цьому вона зізналася, що родичі все ж до неї іноді приїжджають в Київ. Мама Дорофєєвої приїжджає до своєї дочки приблизно раз на три місяці.

На анексованому півострові у Дорофєєвої живе брат і бабуся, якій в силу свого віку вже важко долати великі відстані. Мама не хоче переїжджати до столиці, тому що вона там доглядає за бабусею.

Раніше повідомлялося про те, що в Криму назріває страшна катастрофа, але місцева "влада" нахабно бреше людям. Справа в тому, що на півострові пересохли річки і запасів прісної води майже не залишилося через посушливе і виснажливе літо.