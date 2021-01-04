На Донбасі на вибуховий предмет підірвався підліток, порушено справу

У Донецькій області в селі Благодатне 16-річний підліток підірвався на вибухонебезпечний предмет. За даним фактом поліція порушила кримінальну справу.
Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.
Повідомлення про інцидент надійшло в поліцію в неділю, 3 січня. Підліток звернувся за допомогою до медиків. У нього було висічення кистей рук і ніг, які він отримав в результаті вибуху.
"Хлопець знайшов невідомий вибуховий пристрій на звалищі і приніс додому. За допомогою інструментів він вирішив його розпиляти, в результаті чого стався вибух. Неповнолітній отримав тілесні ушкодження", - повідомили в поліції.
Поліцейські порушили кримінальну справу за ст. 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Обставини події встановлюються повні.
Також в поліції закликали батьків уважно стежити за дітьми і нагадали правила поводження з вибухонебезпечними і підозрілим предметами:
Нагадаємо, в кінці року спостерігачі ОБСЄ зафіксувала поранення громадянського суспільства в Донецькій області, який підірвався на вибуховому предметі.
Також повідомлялося, що 24 грудня на Донбасі на вибуховий предмет підірвався український військовий.