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На Донбасі на вибуховий предмет підірвався підліток, порушено справу

Благодатне , Понеділок 04 січня 2021 16:07
На Донбасі на вибуховий предмет підірвався підліток, порушено справу
Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У Донецькій області в селі Благодатне 16-річний підліток підірвався на вибухонебезпечний предмет. За даним фактом поліція порушила кримінальну справу.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

Повідомлення про інцидент надійшло в поліцію в неділю, 3 січня. Підліток звернувся за допомогою до медиків. У нього було висічення кистей рук і ніг, які він отримав в результаті вибуху.

"Хлопець знайшов невідомий вибуховий пристрій на звалищі і приніс додому. За допомогою інструментів він вирішив його розпиляти, в результаті чого стався вибух. Неповнолітній отримав тілесні ушкодження", - повідомили в поліції.

Поліцейські порушили кримінальну справу за ст. 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Обставини події встановлюються повні.

Також в поліції закликали батьків уважно стежити за дітьми і нагадали правила поводження з вибухонебезпечними і підозрілим предметами:

  • заборонено наближатися до предмету;
  • заборонено пересувати його або брати в руки;
  • заборонено розряджати, кидати, ударяти по ньому;
  • заборонено розпалювати поряд багаття або кидати в нього предмет;
  • заборонено приносити предмет додому, на подвір'я до школи

Нагадаємо, в кінці року спостерігачі ОБСЄ зафіксувала поранення громадянського суспільства в Донецькій області, який підірвався на вибуховому предметі.

Також повідомлялося, що 24 грудня на Донбасі на вибуховий предмет підірвався український військовий.

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