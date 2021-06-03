У маршрутці Києва на гарячому спіймали кульгавого кишенькового злодія і акуратно поклали на траву

У Києві спіймали кишенькового злодія в маршрутці. Він "працював" не сам, але його напарнику вдалося втекти. Жертвою пограбування став молодий хлопець, який виявив пропажу грошей з сумки-бананки, а зловити злочинця йому допомагали жінки.

Хлопець на ім'я Максим їхав у маршрутці з Оболоні на Троєщину, і в якийсь момент виявив відсутність грошей у сумці. Вирішивши, що загубив, став озиратися по сторонах. Тоді літня жінка стала йому показувати на двох чоловіків, що, мовляв, вони вкрали гроші.

У підсумку обидва кишенькові злодії стали першими піднімати шум і кричати водієві маршрутки, щоб той зупинив, нібито, вони бачили, хто вкрав гроші і зможуть його наздогнати.

Після зупинки кишеньковий злодій, що побільше, став тікати, його навіть намагалася схопити дівчина, але вирвала тільки сумку. А другого - кульгавого напарника "акуратно поклали на траву".

Кишеньковий злодій розповів, що він з Грузії, йому 38 років і звуть його Заза Шелія. В Україні живе останні три роки і тимчасово не працює.

При цьому він стверджує, що гроші не крав, а знайшов їх і хотів повернути хлопцеві.

Відео: У Києві спіймали кульгавого кишенькового злодія в маршрутці (Київ Оперативний)

Користувачі мережі висловлюють своє невдоволення в коментарях: