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У Львові відмінили концерт "Время і Стекло": не визнали Крим українським

STYLERЖиття    29.11.2019 - 13:16
У Львові відмінили концерт "Время і Стекло": не визнали Крим українським
Концерт групи "Время и Стекло" у Львові скасовано (Колаж РБК-Україна)

Названа причина, чому концерт "Время и Стекло" у Львові не відбудеться

У Львові скасували концерт групи "Время и Стекло", який був запланований на 5 грудня. Про те, що сталося, розповів громадський активіст Антон Петрівський у коментарі для видання "Діло".

Як пояснив Петрівський, львівські активісти неодноразово зверталися до організаторів концерту. Вони просили, щоб артисти записали для фанатів невеликий відеоролик, в якому б визнали Росію – країною-агресором, а Крим – українським. Члени колективу не відреагували на прохання і записаний відеоролик не був, тому організатори вирішили скасувати концерт, щоб уникнути провокацій.

У Львові відмінили концерт &quot;Время і Стекло&quot;: не визнали Крим українським

Концерт "Время и Стекло" у Львові скасували

"Время и Стекло", згідно з нашими домовленостями, відмовилися записати таке відео. Для того, щоб у Львові не було масового обурення, організатори вирішили скасувати концерт", - зазначив громадський активіст.

У нічному клубі "Малевич", де мав відбутися концерт, підтвердили, що отримали інформацію від організаторів про скасування заходу. Як додав Антон Петрівський, оператори продажу квитків вже теж проінформовані про скасування концерту, хоча на онлайн-ресурсах квитки все ще є у продажу.

З приводу другого концерту, який також викликав реакцію громадськості – концерту Насті Каменських, інформації поки немає, так як, за словами Петрівського, до нього ще багато часу.

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