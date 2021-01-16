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У Києві чоловік ризикнув життям заради пса, який провалився під лід: зворушливе відео

Київ, Субота 16 січня 2021 18:48
У Києві чоловік ризикнув життям заради пса, який провалився під лід: зворушливе відео
У Києві пес провалився під лід (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

У Києві 15 січня на Дніпрі під тонкий лід провалився пес. Господарка після кількох спроб врятувати вихованця була змушена покликати рятувальників. Співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій вдалося зняти зворушливе відео порятунку чотириногого.

Відео і подробиці події опублікували в службі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області в Facebook.

"Прибувши на місце, бійці побачили біля берега багато людей та ледь виглядаючого песика, що з останніх сил намагався втриматись на поверхні води. Вже зранку відчувалось, що температура повітря опускається все нижче. Можна лише уявити, наскільки холодна вода, і який жах переживав тоді чотирилапий. Рятувальники якомога швидше одягнули спорядження та кинулись на порятунок. Пробираючись через кригу, яка, варто зауважити, була доволі слабкою та крихкою, рятувальник швидко дістався до песика, і вже їх двох оперативно дотягнули до берега інші рятувальники", - йдеться в повідомленні.

Згодом стало відомо, що власниця собаки вийшла зі своїм улюбленцем на прогулянку, і в ході гри пес стрибнув на лід, і провалився. Власниця спочатку намагалася самостійно врятувати свого чотириногого друга, але через сильний мороз і холодну воду, змогла зайти тільки по пояс. Після невдалих спроб жінка все ж зателефонувала рятувальникам.

У ДСНС Києва попереджають, що ходити по льоду – небезпечно.

Нагадаємо, що раніше українців захопила історія про медика ВСУ, яка врятувала п'ятьох військових на Донбасі.

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