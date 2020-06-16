У Миколаєві злива затопила цент міста: авто опинилися по вікна у воді

У Миколаєві сильна злива затопила центр міста (колаж: РБК-Україна)

Негода стала причиною затоплення Миколаєва

У Миколаєві сьогодні, 16 червня, злива затопила цент міста. За півгодини на місто випала половина місячної норми опадів і багато автомобілів опинилися по вікна у воді.

Зливові каналізації не справлялися з великим потоком води. Крім того, разом з водою до каналізації потрапляло сміття, яке забивало решітки. Тому ситуація в місті стала критичною. Про це повідомляє "Преступности.НЕТ".

У Миколаєві сильна злива затопила центр міста (фото: news.pn)

Транспортний рух сильно ускладнився. Також не видно було комунальників, яким слід було б розчистити зливову каналізацію. Сильний дощ став причиною того, що з дерев падали гілки.

У Миколаєві сильна злива затопила центр міста (фото: news.pn)

В районі "Дормашини" зібралося так багато води, що транспорт не міг проїхати та був підтоплений.

У Миколаєві сильна злива затопила центр міста (фото: news.pn)

А на вулиці Гонгадзе впало дерево, обірвало електродріт і перегородило дорогу.

У Миколаєві сильна злива затопила центр міста (фото: news.pn)

Своєю чергою мер Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що причиною підтоплення "Дормашини" стала велика кількість опадів, з якими зливи каналізації просто були не в змозі впоратися.

У Миколаєві сильна злива затопила центр міста (фото: news.pn)

Він підкреслив, що до негоди готувалися і комунальні служби заздалегідь почали розчищати зливову каналізацію

У Миколаєві сильна злива затопила центр міста (фото: news.pn)

"Але з такою зливою не впоралася навіть зливова каналізація Дормашина (діаметр основного колектора - 2 метри)", - написав Сенкевич на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, у Києві сильний вітер повалив дерева в трьох районах.

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Автор: Роман Мирончук