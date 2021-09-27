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МЗС підтверджує арешт одного українця в Нідерландах. Перевозив нелегалів

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Київ, Понеділок 27 вересня 2021 11:46
МЗС підтверджує арешт одного українця в Нідерландах. Перевозив нелегалів Фото: МЗС України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України підтверджує затримання і арешт тільки одного українця в Нідерландах. Капітана парусної яхти підозрюють у перевезенні нелегальних мігрантів.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"17 вересня берегова охорона Нідерландів затримала громадянина України - капітана вітрильного судна за підозрою в перевезенні по морю нелегальних мігрантів. Суд обрав українцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці. Прикордонна поліція Нідерландів почала досудове розслідування", - зазначив він.

За його словами, посольство України в Нідерландах взаємодіє з місцевими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин цієї справи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля берегів Нідерландів в Північному морі затримали яхту з нелегальними мігрантами, а серед затриманих були два громадянина України, які були капітанами на цій яхті.

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