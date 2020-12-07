У Львові лікарі борються за життя дружини викладача та їх дитину

У Львові лікарі рятують породіллю і немовля (Колаж РБК-Україна)

У Львові лікарі роблять все можливе, щоб врятувати життя дружини викладача Українського Католицького Університету отця Петра. Його вагітна дружина Катерина підхопила коронавірус і за словами лікарів, у жінки вражено 90% легенів.

Жінку екстрено госпіталізували та провели кесарів розтин і на світ з'явилася недоношена дівчинка, яку назвали Даринкою.

"Якщо минулого тижня моя дружина Катруся і семимісячне немовля в утробі стояли через ковідну пневмонію на краю прірви, то сьогодні вони обидві зірвалися і падають вниз. Якщо в минулу неділю дивом стався перехід з ШВЛ на кисневу маску, то сьогодні лише Божою ласкою їх можна повернути обох. Катруся у медичному сні в лікарні швидкої допомоги, почав прогресувати тромбофлебіт легенів через загущення крові", - написав отець Петро Терлецький.

Він додав, що буквально за півдня з ідеального стану почалися зміни та киснева недостатність, КТ показало, що у його дружини ураження легенів – 90%.

Операція кесарів розтин пройшла успішно, дівчинку помістили в інкубатор, і вона перебуває під наглядом лікарів. Породілля знаходиться в лікарні швидкої допомоги в дуже важкому стані.

В сім'ї Терлецьких Даринка стала шостою дитиною і маму з лікарні разом з сестричкою чекає ще п'ятеро дітей.

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