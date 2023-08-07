Смотрите, на какой монумент могут заменить "Родину-мать". Первые фото нового проекта

Как выглядит альтернативный памятник

"Родина-мать" - символ, направленный на прославление СССР. Государства, которое убило и замучило миллионы украинцев. Изменяя одну деталь, в контексте целого монумента не меняется заложенное ранее значение. Избавляясь от советских символов, Украина словно освобождается от вражеского ига, которое сковывало нашу страну годами", - пишут архитекторы.

Они разработали альтернативный монумент - Росток.

"Росток, разрушающий как скалу все коммунистические остатки, символизирует несгибаемость, новую жизнь. Он станет нашим символом веры, независимости, победы. Считаем, что реализация таких проектов целесообразна после нашей победы, но думать об этом важно сейчас. Донаты на ВСУ ее приближают", - добавили разработчики проекта.

Согласно проекту, монумент будет иметь смотровую площадку, с которой можно будет наслаждаться панорамой Киева.

Архитекторы предлагают заменить советский монумент новым (фото: Guess Line Architects)

Какая реакция общества на такое предложение

Под постом архитекторов многие пользователи соцсети оставили комментарии по поводу целесообразности замены советского монумента на новый. Мнения людей разделились.

Что именно пишут комментаторы:

Этот монумент хоть и строился во времена СССР, имеет низкую эстетическую и архитектурную ценность, но не задумывались ли вы почему данная постройка, держа щита, меч повернута в сторону оккупанта? Возможно те, кто ее разрабатывали и строили, вложили совсем не то смысловое значение, которое ожидало империалистическое руководство СССР. Спокойное лицо Украины-матери (в отличие от российского аналога) показывает готовность защищать свою землю! Кто с мечом к нам придет - от него и погибнет!

А зачем? Зачем загромождать территорию неизвестными и ненужными монументами? Почему бы на месте снесенной Бабы с мечом не высадить деревья, которых все меньше и меньше? Эта идея с ростком напоминает идею памятника несчастного Моцарта во Львове - никакой потребности, объяснения, эстетики, но так же мешает свободное пространство.

Тетя с мечом на данном историческом этапе уже не символизирует практически ничего. Я даже представить не могу состояние мозгов индивида, на которого эта фигура произвела какое-то идеологическое впечатление. Интересное инженерное сооружение, памятка своего времени, достаточно своеобразного. Все. Отношусь к ней спокойно, сломаю - плакать не буду. Но здесь нужно понимать, что идеологическая ценность этого действа - ноль.

Потратили 28 млн на трезубец, и не успели установить, как начали думать о демонтаже целого монумента включительно с трезубцем… Просто представьте, сколько на это уйдет денег! После победы деньги потребуются для восстановления всего уничтоженного и для разминирования территорий! Идея конечно интересная, но это можно делать исключительно тогда, когда страну вернут к жизни и полному процветанию и очистят от коррупции на всех уровнях.

Авторы молодцы! Продолжайте не останавливайтесь. Даже если это только концепты, в информационной реальности - это уже реальность. Я как никто другой знаю что это и как это. Да, можно дискутировать о форме, дизайне и прочем, но это детали по сравнению с самой сутью. Удачи вам.

Также отметим, что вопрос демонтажа монумента "Родины-мать" обсуждается в обществе регулярно. Недавно писатель Мартын Якуб даже запостил альтернативное фото, на котором показал, как выглядел бы Киев без монумента.

Так может выглядеть Киев без монумента (фото: facebook.com/martyn.yakub)