У зоопарку Луцька сталася пожежа: загинули тварини
Фото: у зоопарку Луцька сталася пожежа (dsns.gov.ua)
Сьогодні, 21 жовтня у зоопарку Луцька спалахнула пожежа. Внаслідок інциденту загинули три тварини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.
"О 7:19 надійшло повідомлення про пожежу в Луцькому зоопарку, що в Центральному парку відпочинку імені Лесі Українки", - йдеться в повідомленні.
За інформацією рятувальників, на гасіння дерев’яного будиночку, де знаходилися мавпи, подали 2 водяних ствола.
Після чого, о 7:32 пожежу вдалося локалізувати, ліквідували рятувальники вогонь о 7:42, однак під час пожежі загинули три мавпи.
Наразі встановлюються причини пожежі.