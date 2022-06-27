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Місячний календар стрижок на липень 2022: коли можна піти в перукарню

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Понеділок 27 червня 2022 22:19
Місячний календар стрижок на липень 2022: коли можна піти в перукарню Місячний календар стрижок на липень 2022 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Місячний календар допомагає вибрати оптимальну дату для стрижки, фарбування волосся і кардинальної зміни іміджу. З давніх часів за цим календарем вибирали кращі дати для зміни своєї зовнішності та косметичних процедур.

Деякі дати відмінно підходять для походу в перукарню, а є дні, коли не варто проводити маніпуляції з волоссям - вони почнуть ламатися і нова стрижка стане невдалою.

Коли в липні не варто йти в перукарню - читайте в матеріалі нижче.

1 липня - вдалий день. Волосся після стрижки будуть добре рости.

2 липня - невдалий день для будь-яких маніпуляцій з волоссям. Можуть бути проблеми зі здоров'ям.

3 липня - можна стригти волосся, займатися завивкою і фарбуванням. Зміна іміджу буде вдалою.

4 липня - процедури з волоссям в цей день додадуть вам сили та натхнення.

5 липня - можна стригтися, але не варто кардинально змінювати свій імідж.

6 липня - відмовтеся від походу в перукарню і маніпуляцій з волоссям.

7 липня - невдалий день, стрижка в цей день відбере у вас сили та енергію.

8 липня - хороший день для маніпуляцій по догляду за волоссям - маски, зміцнення волосся. Можна підрівняти кінчики або чубок, але інші процедури - не варто.

9 липня - Невдалий день для будь-яких процедур з волоссям. Не рекомендується міняти імідж, фарбувати волосся або завивати.

10 липня - можна робити короткі стрижки, щоб зміцнити волосся. Також можна зайнятися фарбуванням, але без кардинальних змін зовнішності.

11 липня - вдалий день для стрижки, фарбування і завивки.

12 липня - прекрасний день для кардинальної зміни іміджу і нової зачіски

13 липня - стригти волосся не рекомендується, можуть бути розчарування

14 липня - можна фарбувати волосся і робити завивку, але стригти не рекомендується

15 Липня - стрижка і кардинальні зміни іміджу в цей день можуть привернути неприємності в сім'ї

16 липня - нейтральний день для будь-яких маніпуляцій з волоссям

17 липня - відповідний день, щоб освіжити зачіску. Але не варто кардинально міняти зовнішній вигляд

18 липня - невдалий день для будь-яких маніпуляцій з волоссям, може привернути хвороби

19 липня - прекрасний день для нової зачіски. Вона приверне увагу протилежної статі.

20 липня - хороший день для будь-яких маніпуляцій з волоссям

21 липня - не рекомендується кардинальних експериментів з волоссям

22 липня - у перукарню йти не варто

23 липня - хороший день для будь-яких оздоровчих процедур, а ось стрижки можуть бути невдалі

24 липня - не варто стригти волосся, вони стануть неслухняними. Можна робити укладку.

25 липня - не ризикуйте з походом до перукаря, займіться оздоровчими процедурами

26 липня - вдалий день для зміни іміджу, фарбування, кардинальних стрижок і зачісок

27 липня - не рекомендується стригти волосся, можна підфарбувати коріння

28 липня - вдалий день для нової зачіски та стрижки

29 липня - постарайтеся перенести до перукаря на інший день

30 Липня - вдалий день для стрижки та інших маніпуляцій з волоссям

31 Липня - не рекомендуються стрижки, зміна іміджу, фарбування і завивка

До речі, раніше ми публікували церковний календар на липень 2022 року.

А ще ми розповідали про те, які свята і пам'ятні дні будемо відзначати в липні 2022.

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