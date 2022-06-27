Лунный календарь стрижек на июль 2022: когда можно пойти в парикмахерскую

Некоторые даты отлично подходят для похода в парикмахерскую, а есть дни, когда не стоит проводить манипуляции с волосами - они начнут ломаться и новая стрижка станет неудачной.

Лунный календарь помогает выбрать оптимальную дату для стрижки, окрашивания волос и кардинальной смены имиджа. С древних времен по этому календарю выбирали лучшие даты для изменения своей внешности и косметических процедур.

Когда в июле не стоит идти в парикмахерскую - читайте в материале ниже.

1 июля - удачный день. Волосы после стрижки будут хорошо расти.

2 июля - неудачный день для любых манипуляций с волосами. Могут быть проблемы со здоровьем.

3 июля - можно стричь волосы, заниматься завивкой и окрашиванием. Смена имиджа будет удачной.

4 июля - процедуры с волосами в этот день добавят вам силы и вдохновения.

5 июля - можно стричься, но не стоит кардинально менять свой имидж.

6 июля - откажитесь от похода в парикмахерскую и манипуляций с волосами.

7 июля - неудачный день, стрижка в этот день отберет у вас силы и энергию.

8 июля - хороший день для манипуляций по уходу за волосами - маски, укрепление волос. Можно подровнять кончики или челку, но остальные процедуры - не стоит.

9 июля - Неудачный день для любых процедур с волосами. Не рекомендуется менять имидж, окрашивать волосы или завивать.

10 июля - можно делать короткие стрижки, чтобы укрепить волосы. Также можно заняться окрашиванием, но без кардинальных изменений внешности.

11 июля - удачный день для стрижки, окрашивания и завивки.

12 июля - прекрасный день для кардинальной смены имиджа и новой прически

13 июля - стричь волосы не рекомендуется, могут быть разочарования

14 июля - можно окрашивать волосы и делать завивку, но стричь не рекомендуется

15 июля - стрижка и кардинальные изменения имиджа в этот день могут привлечь неприятности в семье

16 июля - нейтральный день для любых манипуляций с волосами

17 июля - подходящий день, чтобы освежить прическу. Но не стоит кардинально менять внешний вид

18 июля - неудачный день для любых манипуляций с волосами, может привлечь болезни

19 июля - прекрасный день для новой прически. Она привлечет внимание противоположного пола.

20 июля - хороший день для любых манипуляций с волосами

21 июля - не рекомендуется кардинальных экспериментов с волосами

22 июля - в парикмахерскую идти не стоит

23 июля - хороший день для любых оздоровительных процедур, а вот стрижки могут быть неудачные

24 июля - не стоит стричь волосы, они станут непослушными. Можно делать укладку.

25 июля - не рискуйте с походом к парикмахеру, займитесь оздоровительными процедурами

26 июля - удачный день для смены имиджа, окрашивания, кардинальных стрижек и причесок

27 июля - не рекомендуется стричь волосы, можно подкрасить корни

28 июля - удачный день для новой прически и стрижки

29 июля - постарайтесь перенести к парикмахеру на другой день

30 июля - удачный день для стрижки и других манипуляций с волосами

31 июля - не рекомендуются стрижки, смена имиджа, окрашивание и завивка