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Николас Карма рассекретил стоимость образа певицы Fiïnka, которая является гуцульской душой Украины

Львов, Понедельник 16 октября 2023 17:18
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Николас Карма рассекретил стоимость образа певицы Fiïnka, которая является гуцульской душой Украины Николас Карма узнал стоимость образа Fiïnka (фото: instagram.com/fiinka_official)
Автор: Юлия Любченко

Николас Карма - единственный украинский блоггер, который не боится спрашивать у звезд о потраченных деньгах на одежду. У него уникальная рубрика "Сколько стоит Look?", где артисты и знаменитости охотно делятся информацией.

РБК-Украина (проект Styler), опираясь на пост Николаса Кармы в Instagram, рассказывает, какая стоимость образа певицы, которую называют гуцульской душой украины Fiïnka.

Сколько стоит Look Fiïnka

Николас довольно часто спрашивает прохожих, в какие бренды они одеты, какой стиля любят и сколько стоят их наряды. Среди этих прохожих улицами Львова, Карма часто встречает звезд.

И в этот раз в объектив блоггера попала певица Fiïnka, которая вечером гуляла с друзьями и искренне обрадовалась встрече с Николасом. Девушка подметила, что долго ждала этой встречи и готовилась к ней, поскольку Карма берет интервью исключительно во Львове.

Правда, певица не очень серьезно отнеслась к ответам и захотела назвать цены "подороже", чтобы все подумали, что ее образ действительно очень дорог.

Исходя из слов артистки, общая стоимость ее образа составляет - 587 083 гривен

  • По словам певицы, ее штаны стоят 16 тысяч долларов, что на гривны получается - 582 083.
  • А вот кроссовки у Fiïnka от бренда Reebok - стоимостью примерно 5 тысяч гривен.

Также девушка была одета в свитшот темно-бежевого цвета, но его стоимость она называть не стала и просто предложила Николасу спеть и потанцевать на камеру. Конечно, это вошло в выпуск блоггера и хотя он получился не очень информативным, зато веселым и живым.

Стиль Fiïnka

Если посмотреть профиль певицы в Instagram, то можно сказать, что она любит простой повседневный стиль. То есть это джинсы, свободные брюки, футболки, кроссовки, свитшоты.

Николас Карма рассекретил стоимость образа певицы Fiïnka, которая является гуцульской душой Украины

Сколько стоит образ Fiïnka (фото: instagram.com/fiinka_official)

Но если брать во внимание сценические образы, здесь уже видно, насколько сильно девушка предпочитает народный украинский стиль, отражающий творчество и происхождение Fiïnkа.

Ранее мы рассказывали о том, что Николас Карма рассекретил стоимость образа блоггера и бизнесвумена Милы Бараевой.

А также писали о том, что Николас Карма узнал стоимость образа Lida Lee.

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