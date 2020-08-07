Лукашенко: ми з Путіним подарували Україну заходу (відео)

Олександр Лукашекно і Володимир Путін (Фото: kremlin.ru)

Лукашенко запропонував розмістити в Україні ракети середньої дальності

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він разом з президентом Росії подарував Україну США. Таку заяву Лукашенко зробив під час розмови з Майком Помпео.

Лукашенко заявив, що Україна була подарована заходу і запропонував Майку Помпео розмістити в країні ракети середньої дальності. Про розмову з Помпео Лукашенко розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Коли тут був Майк Помпео, я йому поставив пряме питання: Майк, ми з Путіним тобі не подарували Україну? А він засміявся: А що ви маєте на увазі, пане президент? А я маю на увазі, що вам ракети середньої дальності не треба в Німеччину, Польщу і Румунію розміщувати зараз? Адже ви можете зараз домовиться з Україною. Агресор же напав, ось і розмістіть там, і нам буде дуже жарко, і Росії теж буде дуже жарко. Ось таке поставив йому питання. Що, не існує такого питання? Але він голосно розсміявся. Ми своїми руками подарували заходу те, що йому не належить і не повинно було належати. Ми їм дали квітучу, прекрасну, добру, нашу Україну, звідки можемо сьогодні отримати в будь-який момент залп ракет. Ось в будь-який", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Лукашенко назвав себе українцем і молодшим братом Путіна.

А також розповідали про те, що Олександр Лукашенко зізнався, що був готовий прихистити у себе Януковича.