Лукашенко: мы с Путиным подарили Украину западу (видео)

Александр Лукашекно и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Лукашенко предложил разместить в Украине ракеты средней дальности

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он вместе с президентом России подарил Украину США. Такое заявление Лукашенко сделал во время разговора с Майком Помпео.

Лукашенко заявил, что Украина была подарена западу и предложил Майку Помпео разместить в стране ракеты средней дальности. О разговоре с Помпео Лукашенко рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Когда тут был Майк Помпео, я ему задал прямой вопрос: Майк, мы с Путиным тебе не подарили Украину? А он засмеялся: А что вы имеете в виду, господин президент? А я имею в виду, что вам ракеты средней дальности не надо в Германию, Польшу и Румынию размещать сейчас? Вы ведь можете сейчас договорится и с Украиной. Агрессор же напал, вот и разместите там, и нам будет очень жарко, и России тоже будет очень жарко. Вот такой ему вопрос задал. Что, не существует такого вопроса? Но он громко рассмеялся. Мы своим руками подарили западу то, что ему не принадлежит и не должно было принадлежать. Мы им дали цветущую, прекрасную, добрую, нашу Украину, откуда можем сегодня получить в любой момент залп ракет. Вот в любой", - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее мы писали о том, что Лукашенко назвал себя украинцем и младшим братом Путина.

А также рассказывали о том, что Александр Лукашенко признался, что готов был приютить у себя Януковича.