Лукашенко назвав себе українцем і молодшим братом Путіна

Олександр Лукашенко (фото: president.gov.by)

Олександр Лукашенко зізнався, що вважає Путіна сильною особистістю, втім, як і самого себе

Олександр Лукашенко заявив, що вважає Володимира Путіна своїм старшим братом, але у них в стосунках є певне напруження. Також президент Білорусі зізнався в любові до України і розповів про своє українське коріння.

Про це президент Білорусі розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Я вважаю Володимира Володимировича своїм старшим братом. Щиро вважаю своїм братом старшим, але не в тому плані, що ти старший, а ми тут ось ніякі молодші, ти і за віком, і за вагою старший брат. Старший брат повинен молодшого підтримувати", - зазначив Лукашенко.

Проте, Лукашенко не приховує, що у відносинах з російським президентом у нього є певна напруга.

"У нас є певна напруга, тому що ми обидва - сильні особистості, вибачте за нескромність. Щось у Путіна є, від чого не втомлюєшся ..." - зізнався Лукашенко.

Згадав Лукашенко і про своє українське коріння. Дід "батьки" Трохим Іванович родом із Сумської області. Крім того, за часів своєї юності білоруський президент служив в Україні.

Дмитро Гордон запитав, чи вважає він себе хоч "трошки українцем". На це Лукашенко відповів, що "трошки українця" не буває, а є "багато українця".

Раніше ми писали, що Лукашенко готовий був дати притулок "втікачу" Януковичу в лютому 2014 го під час Революції Гідності.