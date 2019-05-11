Путін епічно гепнувся на хокейному матчі: відео ганьби

Путін осоромився на хокейному матчі
Володимир Путін впав на льодовому стадіоні, де він взяв участь в матчі Нічної хокейної ліги 10 травня в Сочі. Із президентом Російської Федерації трапився казус вже після гри, і момент падіння потрапив на відео і розлетівся в мережі.
Зазначається, що Путін вирішив скоїти "коло пошани" і привітати трибуни, однак у певний момент, не помітивши червону килимову доріжку, спіткнувся та впав. Також повідомляється, що в матчі президент РФ забив 10 голів.
Інцидент із Путіним став об'єктом жвавого обговорення. Багато користувачів мережі з іронією висловлюють припущення, що падіння російського президента спецслужби неодмінно спишуть на витівки ворожих елементів, і обов'язково знайдуть винуватців.
Путін впав на хокейному матчі (фото: скріншот)
Відомий український журналіст Євген Кузьменко, розвиваючи цю тему, вже поділився власними здогадами.
"Якщо главі СБУ Грицаку дали Героя України за підготовку цього жахливого теракту, то гаразд, я згоден", - написав він у своєму Facebook.
Також блогер додав, що "агент Доріжко буде нагороджений посмертно".
Відео: YouTube / ABC News
Також в мережі звучать і альтернативні версії:
Як повідомлялося раніше, Володимир Путін нещодавно оскандалився, вживши у своїй промові на Міжнародному арктичному форумі незрозуміле слово, в якому багато явно почули нецензурщину.
Також ми писали про те, що президент РФ Володимир Путін обмовився, цитуючи відомого байкаря Івана Крилова, а саме - його популярний твір "Зозуля і Півень".
Нагадаємо, що нещодавно в Набережних Челнах у РФ з'явилася могила Путіна.