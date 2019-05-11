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Путін епічно гепнувся на хокейному матчі: відео ганьби

STYLERПерсони    11.05.2019 - 14:10
Путін епічно гепнувся на хокейному матчі: відео ганьби
Фото: колаж РБК-Україна

Путін осоромився на хокейному матчі

Володимир Путін впав на льодовому стадіоні, де він взяв участь в матчі Нічної хокейної ліги 10 травня в Сочі. Із президентом Російської Федерації трапився казус вже після гри, і момент падіння потрапив на відео і розлетівся в мережі.

Зазначається, що Путін вирішив скоїти "коло пошани" і привітати трибуни, однак у певний момент, не помітивши червону килимову доріжку, спіткнувся та впав. Також повідомляється, що в матчі президент РФ забив 10 голів.

Інцидент із Путіним став об'єктом жвавого обговорення. Багато користувачів мережі з іронією висловлюють припущення, що падіння російського президента спецслужби неодмінно спишуть на витівки ворожих елементів, і обов'язково знайдуть винуватців.

 

Путін впав на хокейному матчі (фото: скріншот)

Відомий український журналіст Євген Кузьменко, розвиваючи цю тему, вже поділився власними здогадами.

"Якщо главі СБУ Грицаку дали Героя України за підготовку цього жахливого теракту, то гаразд, я згоден", - написав він у своєму Facebook.

Також блогер додав, що "агент Доріжко буде нагороджений посмертно".

Відео: YouTube / ABC News

Також в мережі звучать і альтернативні версії:

  • Що ви так убиваєтесь? Ви ж так ніколи не вб'єтеся;
  • Це зробили Зорян і Шкіряк;
  • Килим посадять на 15 діб за образу влади?..
  • Килим тепер розстріляють або отруять новачком?
  • Путін падає слідом за його рейтингом - символічний знак. Януковичу незадовго до відомих подій теж вінок на голову падав.
  • Рейтинг тягне Путіна вниз...

Як повідомлялося раніше, Володимир Путін нещодавно оскандалився, вживши у своїй промові на Міжнародному арктичному форумі незрозуміле слово, в якому багато явно почули нецензурщину.

Також ми писали про те, що президент РФ Володимир Путін обмовився, цитуючи відомого байкаря Івана Крилова, а саме - його популярний твір "Зозуля і Півень".

Нагадаємо, що нещодавно в Набережних Челнах у РФ з'явилася могила Путіна.

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