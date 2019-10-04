Лукашенко допустив ляп на форумі в Житомирі: Зеленський поправив (відео)

Володимир Зеленський і Олександр Лукашенко зустрілися в Житомирі, щоб обговорити економічні відносини двох країн на форумі регіонів. Під час своєї промови президент Білорусі допустив прикру обмовку, але Зеленський вчасно його поправив. Відео опублікував ресурс Новинач на своїй Facebook-сторінці.

"Володимир Олександрович, ось цей майданчик регіонів Росії... Безпосередньо контакти керівників регіонів - вони допомогли нам швидше підійти... вже 6 мільярдів", - виголошував свою промову з трибуни Олександр Лукашенко.

Володимир Зеленський, який сидів на сцені поправив його: "України, Олександре Григоровичу".

"Я злякався, думав, невже я Володимир Володимирович сказав", - сказав Лукашенко і викликав сміх у залі.

"Слава Богу, ні", - відповів Зеленський.

Зеленський поправив Лукашенку обмовку в Житомирі (відео: facebook.com/novina4)