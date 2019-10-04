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Зеленський: Білорусь наш ключовий торгівельний партнер

Новини » Політика    04.10.2019 - 14:39
Зеленський: Білорусь наш ключовий торгівельний партнер
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Володимир Зеленський про це заявив на спільній конференції з Лукашенком

Білорусь - ключовий торгівельний партнер для України. Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з президентом Білорусі Олександром Лукашенко, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Український президент заявив, що товарообіг між Україною та Білоруссю перевищив 5 млрд доларів за минулий рік.

"Білорусь наш ключовий торгівельний партнер. Товарообіг між країни перевищив 5 млрд доларів за минулий рік. Я згоден з Олександром Григоровичем, що ми можем і повинні перевищити позначку у 6, 8, не хочеться зупинятись, міліардів доларів. Це завдання адресоване спільній міжурядовій комісії з торгівельно-економічної співпраці. Вже найближчим часом буде оновлена українська частина цієї комісії", - заявив Зеленський.

Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 4 жовтня 2019 р.

Президент також назвав головні пріоритети у міжнародних відносинах між Україною та РФ: співпраця у паливно-енергетичному комплексі, інфраструктурні та транспортні проекти, промисловість та виробнича кооперація, а також взаємодія в аграрно-промисловому комсплексі.

Крім того, Зеленський заявив, що Білорусь залишається для України надійним партнером, який допомагає досягти миру.

"Території у кордонах, які визнані світовим співтовариством, де Крим і Донбас - це є і завжди буде Україна", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні Лукашенко помилував українського журналіста Павла Шаройко, засудженого в Білорусі за шпигунство.

Крім того, Лукашенко на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що в України ніколи не буде проблем з його країною.

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Новини України Олександр ЛукашенкоВолодимир ЗеленськийБілорусь
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