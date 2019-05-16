На Донбасі загинув один український військовий

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Ще один отримав поранення

На Донбасі з початку доби, 16 травня, бойовики шість разів обстріляли позиції Збройних сил України. В результаті ворожих обстрілів один український військовий загинув, ще один отримав поранення, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Повідомляється, що збройні формування РФ вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один наш захисник отримав поранення. На ворожі провокації підрозділу Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - повідомили в ООС.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Водяне, Новотроїцьке, Кам'янка, Богданівка, Павлопіль.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог з озброєння бойових машин піхоти та автоматичних гранатометів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Новозвановка.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що на окупованому Донбасі бойовики нарощують важке озброєння в районі лінії зіткнення.

На Донбасі за минулу добу в середу, 15 травня, бойовики порушили режим припинення вогню 24 рази, а військові операції Об'єднаних сил у відповідь збили російський безпілотник.