ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі загинув один український військовий

Новини » Надзвичайні події    16.05.2019 - 18:40
На Донбасі загинув один український військовий
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Ще один отримав поранення

На Донбасі з початку доби, 16 травня, бойовики шість разів обстріляли позиції Збройних сил України. В результаті ворожих обстрілів один український військовий загинув, ще один отримав поранення, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Повідомляється, що збройні формування РФ вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один наш захисник отримав поранення. На ворожі провокації підрозділу Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - повідомили в ООС.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Водяне, Новотроїцьке, Кам'янка, Богданівка, Павлопіль.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог з озброєння бойових машин піхоти та автоматичних гранатометів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Новозвановка.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що на окупованому Донбасі бойовики нарощують важке озброєння в районі лінії зіткнення.

На Донбасі за минулу добу в середу, 15 травня, бойовики порушили режим припинення вогню 24 рази, а військові операції Об'єднаних сил у відповідь збили російський безпілотник.

Бойовики на Донбасі посилили обстріли, українські військові збили ворожий безпілотник Бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Богданівки і Мар'їнки
Теми: Новини ООС
Новини України Донбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся