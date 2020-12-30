Кращі новорічні тости, які зроблять свято веселіше

Новорічні тости (фото: pixabay.com)

Святкування Нового року буде не таким веселим без святкових тостів. Навіть якщо ви не вживаєте алкоголь, то можете підняти келих з мінеральною чи солодкою водою і сказати новорічний тост.

Редакція Styler спеціально підготувала для вас найкращі тости на Новий рік 2021.

Нумо випиймо за Діда Мороза та Снігуроньку: скільки себе пам'ятаю, — не хворіють, не старіють і гроші на подарунки завжди є! За те, щоб ми теж були такими!

Випиймо за єдиний день у році, коли можна і на ялинку сісти і в лісі не побувати! За Новий рік!

Новий рік не розкіш, а засіб пересування в часі! Вітаю вас з цим шикарним, стрімким, красивим, великим святом і бажаю, щоб після новорічного стола нам не відмовив наш головний засіб пересування - ноги! Так давайте ж вип'ємо за вічний двигун!

Щоразу напередодні нового року ми бажаємо один одному нового щастя Але багато хто чув вислів: "Щасливого життя немає, є тільки щасливі дні". Так от я бажаю вам всім в прийдешньому 2021 році 365 щасливих днів.

Відома прикмета: як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш. Друзі, так перетворім наше новорічне застілля в справжню веселу вечірку, а весь новий рік - в суцільне свято!

Є стародавня японська приказка, яка говорить про те, що щастя приходить лише до того будинку, де є веселощі і не змовкає сміх. Я хочу підняти цей келих на честь Нового року і побажати всім присутнім, щоб у новому році у ваших домівках завжди лунав сміх і було щастя!

Бажаю, щоб всі у 2021 році спотикалися, падали і плакали... Але спотикалися об гроші, падали в обійми, плакали від щастя!

Бальзак сказав: "Якщо не вірити в самого себе, не можна бути генієм". Так вип'ємо ж за те, щоб Новий рік приніс нам впевненість і твердість у ногах, а там вже недалеко і до геніальності!

Життя прекрасне навіть тоді, коли по щоках течуть сльози. Так вип'ємо ж за те, щоб в новому році за нашими щоках текли сльози тільки радості і щастя.

Привітання у віршах

З Новим роком вітаю

Всіх присутніх тут серцево

І з щирого серця бажаю

Провести його безтурботно.

Хай минуть вас нещастя,

Нехай мине вас біда.

З Новим роком! З новим щастям!

З новим життям, панове!

***

Нехай йде старий рік,

Несучи з собою нещастя,

А новий більше принесе

Здоров'я, радості і щастя!

***

Бажаю в наступному році

Турбот не знати,

Грошенят не міряти,

Любити, сподіватися і вірити!

***

Коли келихи раптом зімкнуться,

Гірляндою ялинка підморгне,

Ви не забудьте посміхнутися,

Щоб був щасливим Новий рік!

***

Так, друзі, зібралися дружно,

Буду я вас вітати

З Новим роком, з новим щастям,

Вам достатку всім бажати!

А ще вам всім - здоров'я

Не хворійте ніколи.

За успіх і за удачу

Випити треба нам до дна!

***

За Новий рік піднесемо тост

Хай буде тост гранично простий,

За щастя, дружбу, сміх,

У всіх справах великий успіх,

За чуйність, ніжність, доброту

Сімейного життя теплоту!

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