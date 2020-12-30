Кращі новорічні тости, які зроблять свято веселіше

Святкування Нового року буде не таким веселим без святкових тостів. Навіть якщо ви не вживаєте алкоголь, то можете підняти келих з мінеральною чи солодкою водою і сказати новорічний тост.
Редакція Styler спеціально підготувала для вас найкращі тости на Новий рік 2021.
Нумо випиймо за Діда Мороза та Снігуроньку: скільки себе пам'ятаю, — не хворіють, не старіють і гроші на подарунки завжди є! За те, щоб ми теж були такими!
Випиймо за єдиний день у році, коли можна і на ялинку сісти і в лісі не побувати! За Новий рік!
Новий рік не розкіш, а засіб пересування в часі! Вітаю вас з цим шикарним, стрімким, красивим, великим святом і бажаю, щоб після новорічного стола нам не відмовив наш головний засіб пересування - ноги! Так давайте ж вип'ємо за вічний двигун!
Щоразу напередодні нового року ми бажаємо один одному нового щастя Але багато хто чув вислів: "Щасливого життя немає, є тільки щасливі дні". Так от я бажаю вам всім в прийдешньому 2021 році 365 щасливих днів.
Відома прикмета: як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш. Друзі, так перетворім наше новорічне застілля в справжню веселу вечірку, а весь новий рік - в суцільне свято!
Є стародавня японська приказка, яка говорить про те, що щастя приходить лише до того будинку, де є веселощі і не змовкає сміх. Я хочу підняти цей келих на честь Нового року і побажати всім присутнім, щоб у новому році у ваших домівках завжди лунав сміх і було щастя!
Бажаю, щоб всі у 2021 році спотикалися, падали і плакали... Але спотикалися об гроші, падали в обійми, плакали від щастя!
Бальзак сказав: "Якщо не вірити в самого себе, не можна бути генієм". Так вип'ємо ж за те, щоб Новий рік приніс нам впевненість і твердість у ногах, а там вже недалеко і до геніальності!
Життя прекрасне навіть тоді, коли по щоках течуть сльози. Так вип'ємо ж за те, щоб в новому році за нашими щоках текли сльози тільки радості і щастя.
З Новим роком вітаю
Всіх присутніх тут серцево
І з щирого серця бажаю
Провести його безтурботно.
Хай минуть вас нещастя,
Нехай мине вас біда.
З Новим роком! З новим щастям!
З новим життям, панове!
***
Нехай йде старий рік,
Несучи з собою нещастя,
А новий більше принесе
Здоров'я, радості і щастя!
***
Бажаю в наступному році
Турбот не знати,
Грошенят не міряти,
Любити, сподіватися і вірити!
***
Коли келихи раптом зімкнуться,
Гірляндою ялинка підморгне,
Ви не забудьте посміхнутися,
Щоб був щасливим Новий рік!
***
Так, друзі, зібралися дружно,
Буду я вас вітати
З Новим роком, з новим щастям,
Вам достатку всім бажати!
А ще вам всім - здоров'я
Не хворійте ніколи.
За успіх і за удачу
Випити треба нам до дна!
***
За Новий рік піднесемо тост
Хай буде тост гранично простий,
За щастя, дружбу, сміх,
У всіх справах великий успіх,
За чуйність, ніжність, доброту
Сімейного життя теплоту!
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