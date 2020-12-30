Лучшие новогодние тосты, которые сделают праздник веселее

Новогодние тосты (фото: pixabay.com)

Празднование Нового года будет не таким веселым без праздничных тостов. Даже если вы не употребляете алкоголь, то можете поднять бокал с минеральной или сладкой водой и сказать новогодний тост.

Редакция Styler специально подготовила для вас лучшие тосты на Новый год 2021.

Давайте выпьем за Деда Мороза и Снегурочку: сколько себя помню, - они не болеют, не стареют и деньги на подарки всегда есть! За то, чтобы мы тоже были такими!

Давайте выпьем за единственный день в году, когда можно и на елку сесть и в лесу не побывать! За Новый год!

Новый год не роскошь, а средство передвижения во времени! Поздравляю вас с этим шикарным, стремительным, красивым, мощным праздником и желаю, чтобы после новогоднего стола нам не отказало наше главное средство передвижения - ноги! Так давайте же выпьем за вечный двигатель!

Каждый раз в канун нового года мы желаем друг другу нового счастья. Но многие слышали выражение: "Счастливой жизни нет, есть лишь счастливые дни". Так вот я желаю вам всем в грядущем 2021 году 365 счастливых дней.

Известная примета: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Друзья, так давайте превратим наше новогоднее застолье в настоящую веселую вечеринку, а весь новый год - в сплошной праздник!

Есть древняя японская пословица, которая говорит о том, что счастье приходит только в тот дом, где есть веселье и не смолкает смех. Я хочу поднять этот бокал в честь наступающего Нового года и пожелать всем присутствующим, чтобы в новом году в ваших домах всегда раздавался смех и было счастье!

Желаю, чтобы все в 2021 году спотыкались, падали и плакали... Но спотыкались о деньги, падали в объятия, плакали от счастья!

Бальзак сказал: "Если не верить в самого себя, нельзя быть гением". Так выпьем же за то, чтобы Новый год принес нам уверенность и твердость в ногах, а там уж недалеко и до гениальности!

Жизнь прекрасна даже тогда, когда по щекам текут слезы. Так выпьем же за то, чтобы в новом году по нашим щекам текли слезы только радости и счастья.

Поздравления в стихах

С Новым годом поздравляю

Всех сидящих здесь сердечно

И от всей души желаю

Провести его беспечно.

Пусть минуют вас несчастья,

Пусть минует вас беда.

С Новым годом! С новым счастьем!

С новой жизнью, господа!

***

Пусть уходит старый год,

Унося с собой несчастья,

А новый больше принесет

Здоровья, радости и счастья!

***

Желаю в наступающем году

Забот не знать,

Деньжат не мерить,

Любить, надеяться и верить!

***

Когда бокалы вдруг сомкнутся,

Гирляндой елка подмигнет,

Вы не забудьте улыбнуться,

Чтоб был счастливым Новый год!

***

Так, друзья, собрались дружно,

Буду вас я поздравлять

С Новым годом, с новым счастьем,

Вам достатка всем желать!

А еще вам всем - здоровья.

Не болейте никогда.

За успех и за удачу

Выпить нужно нам до дна!

***

За Новый год поднимем тост

Пусть будет тост предельно прост,

За счастье, дружбу, смех,

Во всех делах большой успех,

За чуткость, нежность, доброту

Семейной жизни теплоту!

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