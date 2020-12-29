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На Новий рік у Києві можуть закрити станції метро: список

Київ, Вівторок 29 грудня 2020 18:28
На Новий рік у Києві можуть закрити станції метро: список
У Києві можуть закрити кілька станцій метро на Новий рік (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У новорічну ніч в Києві можуть закрити деякі станції метро. Однак робота метрополітену буде продовжена на дві години, а міський фунікулер буде працювати цілодобово.

Як повідомили в Київській міській адміністрації, робота метрополітену в новорічну ніч буде продовжено на два години. Але можуть ввести обмеження на вхід на декількох станціях.

"В метрополітені попередили, що для того, щоб уникнути масового скупчення пасажирів можливі обмеження (закриття) на вхід до станцій", - сказано в повідомленні на сайті КМДА.

Так, можуть бути закриті для пасажирів такі станції метро:

  • Золоті ворота
  • Хрещатик
  • Майдан Незалежності
  • Поштова площа
  • Контрактова площа

Також у КМДА нагадали, що з 19 грудня у Києві працює 7 новорічних локацій, які з'єднані святковим маршрутом: Софійська площа, Арка дружби народів, пішохідно-велосипедний міст, Володимирська гірка, Андріївський узвіз та Контрактова площа.

На всіх локаціях працює "Муніципальна варта", яка нагадує про необхідність дотримуватися протиепідемічних заходів: масочного режиму і соціальної дистанції.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що у Київраді прокоментували підвищення тарифів на проїзд у міському транспорті з січня 2021 року.

А також писали про те, що і як буде працювати на новорічні та різдвяні свята, і які є обмеження по роботі розважальних закладів.

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