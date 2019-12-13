Краще б законами займалися: нардепи знов потрапили в секс-скандал

У мережі фотографія, на якій зображені два нардепи Олександр Колтунович та Ірина Аллахвердієва, викликала цілий секс-скандал. Фотографу вдалося сфотографувати флірт між народними депутатами, що призвело до бурхливого обговорення з боку користувачів. Знімок опублікував у Facebook фотограф Ян Доброносов.

Так, на знімку видно, як один народний обранець нагнувся до своєї колеги-жінки – яскравої блондинки в короткій сукні, і з посмішкою щось їй розповідає. Дівчина в свою чергу також посміхається, повернувшись до нього.

Депутат від партії "Опозиційної платформи – За життя" Олександр Колтунович і депутат від "Слуги народу" Ірина Аллахвердієва (фото: facebook.com/yan.dobronosov)

У коментарях під фото читачі сторінки фотографа зазначили, що це можуть бути народний депутат від партії "Опозиційної платформи – За життя" Олександр Колтунович і депутат від "Слуги народу" Ірина Аллахвердієва. Крім того, у коментарях користувачі стали писати свої припущення щодо роману:

Така чуттєвість...

Це шоу, не більше.

То вони у "баран-баран-буц" грають)

Хороший фотограф - на вагу золота!

Да уж... наробили разом і це далеко не кінець...

Краще нехай кохаються, а не те що вчора)

Ззаду навіть краще...

Вони молодчинки)

Що там твориться у ВР? Сексуально стурбовані депутати, чи це такий депутатський обов'язок?

Скріншоти (facebook.com/yan.dobronosov)

Нагадаємо, що раніше ми публікували добірку топ найгучніших секс-скандалів в 2019 році.