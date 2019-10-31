Яременко можуть позбавити мандата через секс-скандал

Секс-скандал з Яременко (Колаж РБК-Україна)

Народному депутату від "Слуги народу" запропонували піти у відставку

Секс-скандал з народним депутатом від партії "Слуга народу" Богданом Яременко набирає обертів – журналіст видання "Букви" Катерина Рошук, яка зафіксувала нардепа в Раді за інтимною перепискою, звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з проханням винести на голосування питання про позбавлення народного обранця Яременко мандата. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Катерина Рошук вибачилася перед українцями за всю історію з Богданом Єременко і звернулася до нього безпосередньо.

"Шановні українці, дозвольте мені, будь ласка, перед вами вибачитися за Богдана Яременка. Не буду давати оцінку його особистим якостям. Я вибачаюсь перед вами за те, що людина, якій моя політична сила видала мандат довіри, оплачений вами, в робочий час домовляється про зустріч з повією. Вибачте мене, будь ласка. Це моя відповідальність. На жаль, люди не досконалі", - написала журналістка.

Народний депутат Богдан Яременко (Фото: РБК-Україна)

Вона звернулася до спікера Верховної Ради і самому Богдана Яременко з проханням розглянути позбавлення мандата нардепа.

"Тепер я звертаюся до вас, пан Богдан Яременко: складіть мандат народного депутата. Ви не виправдали довіру народу і моє. Звертаюся до спікера ВР з проханням винести на голосування це питання і прошу народних депутатів проголосувати за складання повноважень Богданом Яременко. Так буде правильно", - додала Рошук.

Вона зазначила, що Богдан Яременко очолює комітет ВР із закордонних справ і вчора він повинен був комунікувати ситуацію з розведенням військ на Донбасі, а не сидіти на сайтах знайомств.

"Яременко одне з облич України на міжнародній арені. Дипломат в минулому. Сильна кадрова одиниця в команді Зеленського. Після такого скандалу в цивілізованих країнах йдуть у відставку. Щоб як мінімум не ганьбити країну в світі", - резюмувала журналістка.

Скріншот поста (facebook.com/ekaterina.roshuk)