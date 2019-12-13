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Лучше бы законами занимались: нардепы снова попали в секс-скандал

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Депутатов партий "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Слуги народа" уличили во флирте в стенах ВР

В сети фотография, на которой изображены два нардепа Александр Колтунович и Ирина Аллахвердиева, вызвала целый секс-скандал. Фотографу удалось запечатлеть флирт между народными депутатами, что привело к бурному обсуждению со стороны пользователей. Снимок опубликовал в Facebook фотограф Ян Доброносов.

Так, на снимке заметно, как один народный избранник нагнулся к своей коллеге-женщине – яркой блондинке в коротком платье, и с улыбкой что-то ей рассказывает. Девушка в свою очередь также улыбается, повернувшись к нему.

Депутат от партии "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Колтунович и депутат от "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева (фото: facebook.com/yan.dobronosov)

В комментариях под фото читатели страницы фотографа отметили, что это могут быть народный депутат от партии "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Колтунович и депутат от "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева. Кроме того, в комментариях пользователи стали писать свои предположения относительно романа:

  • Така чуттєвість...
  • Это шоу, не более.
  • То они в "баран-баран-буц" играют)
  • Хороший фотограф - на вес золота!
  • Да уж... наробили разом і це далеко не кінець...
  • Лучше нехай кохаються, а не то що вчора)
  • Ззаду навіть краще...
  • Они молодчинки)
  • Що там твориться у ВР? Сексуально стурбовані депутати, чи це такий депутатський обов'язок?

Скриншоты (facebook.com/yan.dobronosov)

Напомним, что ранее мы публиковали подборку топ громких секс-скандалов в 2019 году.

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