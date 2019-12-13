Лучше бы законами занимались: нардепы снова попали в секс-скандал

Депутатов партий "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Слуги народа" уличили во флирте в стенах ВР
В сети фотография, на которой изображены два нардепа Александр Колтунович и Ирина Аллахвердиева, вызвала целый секс-скандал. Фотографу удалось запечатлеть флирт между народными депутатами, что привело к бурному обсуждению со стороны пользователей. Снимок опубликовал в Facebook фотограф Ян Доброносов.
Так, на снимке заметно, как один народный избранник нагнулся к своей коллеге-женщине – яркой блондинке в коротком платье, и с улыбкой что-то ей рассказывает. Девушка в свою очередь также улыбается, повернувшись к нему.
Депутат от партии "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Колтунович и депутат от "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева (фото: facebook.com/yan.dobronosov)
В комментариях под фото читатели страницы фотографа отметили, что это могут быть народный депутат от партии "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Колтунович и депутат от "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева. Кроме того, в комментариях пользователи стали писать свои предположения относительно романа:
Скриншоты (facebook.com/yan.dobronosov)
Напомним, что ранее мы публиковали подборку топ громких секс-скандалов в 2019 году.