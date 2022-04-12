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В Україну йде затяжне похолодання з мокрим снігом: названо дати

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Вівторок 12 квітня 2022 07:30
В Україну йде затяжне похолодання з мокрим снігом: названо дати Колаж РБК-Україна: Погода в Україні принесе холод і сніг
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні ще на деякий час буде випробовувати нас похолоданням. Синоптики прогнозують, що на цьому тижні тепла нам не варто чекати, а весняні градуси прийдуть вже в останній декаді місяця.

Що буде з синоптичною ситуацією в країні - читайте нижче в матеріалі Styler.

Коли в Україні потеплішає

За прогнозом Наталки Діденко, вівторок 12 квітня, демонструватиме синоптичні крайнощі.

13-15 квітня трохи потепліє.

"Проте на сильний подальший прогрів не розраховуємо, бо впродовж 16-18 квітня у західних, північних та центральних областях України очікується чергове похолодання та можливий мокрий сніг", - повідомила синоптик.

В Gismeteo (судячи за прогнозом для Києва) повідомили, що весняні градуси очікується вже після 20-х чисел квітня. Поки ж буде прохолодно, з деякими температурними гойдалками.

В Україну йде затяжне похолодання з мокрим снігом: названо дати

Скрін: Прогноз для Києва на 2 тижні (gismeteo.ua)

Прогноз погоди на 12 квітня

За даними Діденко, найхолоднішими будуть Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя - ось у цій смузі завтра вдень очікується не вище +6... +9 градусів. На Луганщині ще затримаються високі градуси, +14+17.

На решті території України денна температура повітря у вівторок коливатиметься в межах +7+13 градусів.

Де у вівторок буде дощ і мокрий сніг

У східних областях, на північному сході - дощ, на Сумщині, Харківщині, Полтавщині місцями з мокрим снігом. Опади тут можуть бути сильними. У південній частині України дощ після ночі ще вранці, вдень стихне.

У центральних областях опади найбільш ймовірні на Дніпропетровщині та Полтавщині. На Черкащині, Кропивницькому з районами - місцями невеликі опади, а от на Вінниччині буде сухо.

У північній частині України дощ та мокрий сніг очікуються у Сумській області.

На Київщині та Чернігівщині - без істотних опадів. На Житомирщині лише вдень - невеликий дощ.

У західних областях вдень місцями невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом.

Вітер 12-го квітня у більшості областей України очікується сильним, рвучким, лише в західних областях - помірний.

Прогноз для Києва

У Києві вівторок передбачається вітряним, однак без серйозних опадів.

Температура повітря вночі низька, +2+5 градусів, вдень у вівторок очікується до +10+12 градусів.

Раніше ми писали, коли в Україні будуть вихідні і чи будемо додатково відпочивати на травневі свята.

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