Найкраще в мікрохвильовці: Супрун зруйнувала міфи про картоплю

Уляна Супрун розповіла про те, як правильно вживати картоплю, яку українці часто називають другим хлібом, так, щоб отримати максимальну кількість корисних речовин і при цьому не нашкодити фігурі.

В. о. міністра охорони здоров'я на своїй Facebook-сторінці стверджує, що чинник шкідливості овоча залежить від способу його приготування. І більшість міфів і страшилок про картоплю не враховують способи приготування овоча.

Цікаві факти про картоплю

Картопля містить менше ккалорій, ніж рис і спагетті (у 100 грамах продукту всього 94 ккал.). Але справа в тому, що картоплю ми зазвичай їмо з чимось жирним, що в рази збільшує її поживність. Адже саме приготування страви з олією, сиром, м'ясом призводить до зростання калорійності.

У овоча високий глікемічний індекс - після його вживання різко зростає рівень глюкози в крові. Знизити навантаження допоможе овочевий салат замість солодкого десерту після основної страви з картоплі.

Супрун розповіла про користь і шкідливість картоплі (фото: pixabay.com)

Крім того, картоплю, нарівні з кашами і хлібом, відносять до крохмалистих продуктів. Тому, як ми писали вище, її краще вживати з овочами.

В картоплі мало білка (всього 1-2 відсотки), але його повноцінний амінокислотний склад вище, ніж, приміром, у ряді овочів.

А мікроелементний склад овоча вражає: у ньому багато калію, магнію, фосфору, а також клітковини. Картопля багата на вітаміни С і В6.

Як краще готувати картоплю

Ідеально приготована картопля, на думку Уляни Супрун - нежирна, холодна і в шкірці, доповнена овочами. Саме такий спосіб найкраще захистить від зайвих жирів і переїдання. А шкірка допоможе зберегти вітаміни і мінерали, крохмаль перейде в потрібну, резистентну форму.

Такий крохмаль не розщеплюють ферменти підшлункової, і він дістається бактерій товстого кишківника, - пише чиновниця.

Найкраще картоплю запікати або варити в шкірці, на пару або в мікрохвильовій печі. За словами Супрун, мікрохвильова піч зберігає вдвічі більше вітаміну С, ніж каструля з окропом.

А щоб надати страві смак, відварену картоплю можна порізати і швидко обсмажити зі спеціями і часником. Так і скоринка буде, і зайва олія не потрапить в організм.

Також відварену або запечену картоплю можна додавати в салати.

Супрун розповіла про користь і шкідливість картоплі (фото: pixabay.com)

А пюре Супрун рекомендує готувати не на молоці або вершках, як робить багатохто, а на воді, в якій овоч варився.

"Це зменшить жирність, позбавить від проблем з лактозою молока, якщо хтось її не переносить, і поверне калій і інші мікроелементи в страву", - пише Супрун.

А ось деруни або смажена картопля - не найкорисніша страва, щоб часто її споживати. Проблема тут не в картоплі, а у величезній кількості соняшникової олії, яка при сильному нагріванні утворює альдегіди.

Якщо ви все ж вирішили підсмажити картоплю, то найкраще для цього використовувати оливкову або рапсову олію.

Картоплю фрі або чіпси Уляна Супрун не рекомендує їсти взагалі. Справа в тому, що олія для смаження використовується кілька разів, що призводить до утворення транс-жирів, а вони сприяють запальним процесам і атеросклерозу.

Наостанок Супрун порекомендувала частіше замінювати гарніри з картоплі гречкою, пшоном, нешліфованим рисом, перловкою, усіма можливими бобовими і коренеплодами: пастернаком, селерою, морквою.

Раніше ми повідомляли про те, що Уляна Супрун розповіла про нововведення в програмі "Доступні ліки".

А також писали про те, що в. о. міністра охорони здоров'я зробила досить жорстку заяву про вакцинацію.