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У затопленій Ялті заявили про можливу евакуацію жителів

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Ялта, Субота 19 червня 2021 07:06
У затопленій Ялті заявили про можливу евакуацію жителів Фото: у Ялті готуються до можливої евакуації (facebook.com/pavlenkojp)
Автор: Артур Родивилов

"Голова" так званої адміністрації окупованої Ялти Яніна Павленко повідомила, що обстановка в місті та в селищі Кореїз після потопу досить складна. Не виключається евакуація людей.

Про це вона повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

Співробітники МНС РФ і адміністрації окупантів обходять будинки, при цьому вода із затоплених районів поки не йде.

"Якщо буде потрібно - будемо евакуювати людей", - написала на сторінці в соціальній мережі Павленко.

Нагадаємо, в окупованому Криму вже кілька днів йдуть сильні дощі.

Відзначимо, в Ялті через тривалі сильні дощі вийшла з берегів річка Водоспадна. Постраждали щонайменше вісім осіб, в місті введено режим НС.

Як повідомляло РБК-Україна, в окупованому місті Керч сталася потужна злива. Майже по дах затоплені автомобілі на вулицях Самійленка, Горбульського, Карла Маркса, Зарічній.

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