Врач рассказал, какие продукты нужно есть в феврале, чтобы обогатить организм витаминами (список)
В конце зимы очень важно обогатить организм витаминами и минералами и восполнить его силы для борьбы с вирусами. Лучше всего поддержать иммунитет здоровым питанием, богатым витаминными овощами и фруктами.
О том, какие продукты нужно есть в феврале, чтобы обогатить организм витаминами, рассказал педиатр Игорь Мельник на своей странице в Instagram.
Какие овощи и фрукты нужно кушать в феврале
"В последний месяц зимы наша иммунная система нуждается в подзарядке и поддержке больше, чем когда-либо. Во-первых, ей нужно противостоять инфекционным болезням. Во-вторых, в холодные февральские дни организм нуждается в энергии и тепле", - рассказывает врач.
Советует вводить в рацион продукты, богатые витаминами и минералами. Желательно, чтобы каждый день было хотя бы три овоща или фрукты из приведенного перечня.
Тропические фрукты - содержат много витаминов и полезных веществ. Ключевыми являются авокадо, ананас, банан и киви. Введение этих фруктов в рацион поможет сохранить здоровье зимой и обеспечит необходимыми полезными веществами.
Цитрусовые - содержат много витамина С и других антиоксидантов, способствующих укреплению иммунитета. Лучше всего есть грейпфрут, лимон, мандарин.
Луковичные - это отличный источник витаминов С, В1, В2. Сюда входят лук порей и репчатый.
Косточковые - содержат витамин С, калий, а также клетчатку. Сюда относятся яблока и груши.
Корнеплоды - они богаты большим количеством витаминов А и С, а также содержат и другие полезные минералы. В этот перечень входят редис, репа, картофель, морковь, пастернак, свёкла, топинамбур, сельдерей.
Крестоцветные овощи - содержат большое количество витамина С, а также клетчатку, кальций и другие важные элементы. Поэтому налегайте на капусту белокочанную, брюссельскую и краснокочанную.
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