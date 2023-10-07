RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ловите 4 способа от стилиста, как красиво и тепло завязать шарф (видео)

Как стильно завязать шарф (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Шарф является обязательным осенним аксессуаром, но вот правильно его носить не все умеют. Чтобы он эстетично выглядел и еще согревал, нужно знать несколько схем его завязывания.

О том, как стильно завязать шарф, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу персонального стилиста Елены Шевченко в Instagram.

Первый способ

Обверните шарф вокруг шеи, один конец просуньте сверху в "петлю", как это показано на видео ниже. То же повторите с другим концом шарфа. Желательно, чтобы "хвостики" были разной длины.

Второй способ

Завяжите шарф на шее. Сделайте так, чтобы один конец был намного длиннее другого. Затем его закиньте через шею на другую сторону, а затем просуньте его конец сквозь узел, который завязали в начале.

Третий способ

Обверните шарф вокруг шеи, тогда его середину вытяните вперед и перекрутите, образовав петельку. После этого в нее просуньте оба конца шарфа. Желательно, чтобы концы шарфа были разной длины, так они будут лучше ложиться.

Четвертый способ

Сложите шарф вдвое по длине, обверните шею, а затем проденьте концы в образующуюся петлю и аккуратно расправьте аксессуар. В этом варианте концы могут быть, как одинаковой длины, так и разной. В обоих случаях будет выглядеть эффектно.

 

Раньше мы писали о том, какую ошибку чаще всего допускают женщины в осеннем виде.

Читайте также о том, какие курточки не стоит покупать на осень.

Читайте РБК-Украина в Google News
порадистиліт