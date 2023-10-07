Ловите 4 способа от стилиста, как красиво и тепло завязать шарф (видео)

Первый способ

Обверните шарф вокруг шеи, один конец просуньте сверху в "петлю", как это показано на видео ниже. То же повторите с другим концом шарфа. Желательно, чтобы "хвостики" были разной длины.

Второй способ

Завяжите шарф на шее. Сделайте так, чтобы один конец был намного длиннее другого. Затем его закиньте через шею на другую сторону, а затем просуньте его конец сквозь узел, который завязали в начале.

Третий способ

Обверните шарф вокруг шеи, тогда его середину вытяните вперед и перекрутите, образовав петельку. После этого в нее просуньте оба конца шарфа. Желательно, чтобы концы шарфа были разной длины, так они будут лучше ложиться.

Четвертый способ

Сложите шарф вдвое по длине, обверните шею, а затем проденьте концы в образующуюся петлю и аккуратно расправьте аксессуар. В этом варианте концы могут быть, как одинаковой длины, так и разной. В обоих случаях будет выглядеть эффектно.