Ловите 4 способа от стилиста, как красиво и тепло завязать шарф (видео)

Шарф является обязательным осенним аксессуаром, но вот правильно его носить не все умеют. Чтобы он эстетично выглядел и еще согревал, нужно знать несколько схем его завязывания.
О том, как стильно завязать шарф, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу персонального стилиста Елены Шевченко в Instagram.
Обверните шарф вокруг шеи, один конец просуньте сверху в "петлю", как это показано на видео ниже. То же повторите с другим концом шарфа. Желательно, чтобы "хвостики" были разной длины.
Завяжите шарф на шее. Сделайте так, чтобы один конец был намного длиннее другого. Затем его закиньте через шею на другую сторону, а затем просуньте его конец сквозь узел, который завязали в начале.
Обверните шарф вокруг шеи, тогда его середину вытяните вперед и перекрутите, образовав петельку. После этого в нее просуньте оба конца шарфа. Желательно, чтобы концы шарфа были разной длины, так они будут лучше ложиться.
Сложите шарф вдвое по длине, обверните шею, а затем проденьте концы в образующуюся петлю и аккуратно расправьте аксессуар. В этом варианте концы могут быть, как одинаковой длины, так и разной. В обоих случаях будет выглядеть эффектно.
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