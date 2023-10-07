Ловіть 4 способи від стиліста, як красиво і тепло зав'язати шарф (відео)

Перший спосіб

Обгорніть шарф навколо шиї, один кінець просуньте зверху у "петлю", як це показано на відео нижче. Те саме повторіть із іншим кінцем шарфа. Бажано, аби "хвостики" були різної довжини.

Другий спосіб

Зав'яжіть шарф на шиї. Зробіть так, аби один кінець був набагато довший, ніж інший. Потім його перекиньте позаду шиї на іншу сторону, а тоді просуньте його кінець крізь вузлик, який зав'язали на початку.

Третій спосіб

Обгорніть шарф навколо шиї, тоді його середину витягніть вперед і перекрутіть, утворивши петельку. Після цього у неї просуньте обидва кінці шарфа. Бажано, аби кінці шарфа були різної довжини, так вони краще лягатимуть.

Четвертий спосіб

Складіть шарф вдвоє по довжині, обгорніть шию, а тоді протягніть кінці у петлю, яка утворюється, й акуратно розправте аксесуар. У цьому варіанті кінці можуть бути, як однакової довжини, так і різної. В обох випадках виглядатиме ефектно.