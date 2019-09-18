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Wizz Air збільшить кількість українських рейсів

Новини » Транспорт    18.09.2019 - 00:51
Wizz Air збільшить кількість українських рейсів
Фото: літак Wizz Air (flickr.com/Guido Benedetto)

Кількість рейсів планують збільшити на 7%

Бюджетний авіаперевізник Wizz Air в 2020 році збільшить кількість українських рейсів на 7%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр транспортних стратегій (ЦТС).

Наголошується, що кількість рейсів збільшиться на 650 в наступному літньому сезоні 2020 року.

"Протягом літнього сезону в 2020 році авіакомпанія буде пропонувати на 118 тис. посадкових місць більше, ніж в 2019 році. Це, приблизно, на 650 рейсів, або на 7% більше, ніж у поточному році", - сказали в компанії.

Зараз авіакомпанія пропонує перельоти з України за 55 маршрутах в 13 країн.

Раніше авіакомпанія Wizz Air анонсувала запуск нових рейсів з Будапешта у Львів і Харків. Початок польотів за маршрутом Львів - Будапешт запланований з 3 червня і Харків - Будапешт - з 1 червня 2020 року.

Як повідомляло РБК-Україна, Wizz Air додасть 10 щотижневих рейсів до Львова. Зміна частоти торкнеться п'яти напрямів, зокрема, найбільше збільшення відбудеться на лінії Львів-Братислава, на якій Wizz Air в майбутньому зимовому сезоні буде виконувати п'ять рейсів на тиждень, а не два, як роком раніше.

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