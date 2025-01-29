Лосось будет вкуснее, если добавить один ингредиент: повар использует его в течение 20 лет

Лосось - распространенный вид рыбы для полезных и изысканных блюд. Но всего один конкретный ингредиент может помочь улучшить приправу для лосося, чтобы придать рыбе более выразительный вкус.

О том, какой ингредиент поможет сделать лосось вкуснее и сократить время приготовления, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express .

Что добавить к лососю для улучшения вкуса

Лосось - отличное блюдо для ужина, ведь, кроме своей пользы, эта рыба чрезвычайно проста в приготовлении при правильном рецепте. Вкус этой рыбы невероятный при обработке на гриле, на сковороде, во фритюре - или запеченной в оливковом масле, приправленной солью и перцем.

Однако есть секретный ингредиент, который сделает вкус лосося еще лучше. Эксперт по кулинарии Майо Куинн с сайта Simply Recipes объяснила, что она запекает филе лосося с солью и перцем, добавляя к нему широ (белое) мисо.

Широ мисо - это японская приправа в виде пасты, которую изготавливают из ферментированных соевых бобов. Так называемое "белое" мисо не слишком соленое, зато имеет легкий цветочный аромат.

По мнению Майо, независимо от того, лосось просто приправлен солью и перцем, или покрыт глазурью, именно широ мисо придает рыбе неповторимый вкус.

"Вот уже более 20 лет я готовлю эту рыбу на ужин по будням, и никогда не пропускаю этот ингредиент. Это мое секретное оружие, которое превращает эту жирную рыбу в главное блюдо ужина по будням," - рассказала кулинар.

По словам Квинн, соленый и землистый привкус мисо обогащает вкус блюда, одновременно не маскируя вкус рыбы и других ингредиентов.

Как запекать лосось с пастой мисо

Для того, чтобы приготовить шесть обычных филе лосося, Майо готовит достаточное количество глазури с пастой мисо. Она использует следующие ингредиенты:

широ мисо - 2 ст. л.

кленовый сироп - 2 ст. л.

соевый соус - 2 ст. л.

чеснок - 1-2 зубчика чеснока

черный молотый перец - 1/4 ч. л.

Чеснок нужно почистить и натереть на терке или пропустить через пресс. Для приготовления соуса нужно всего лишь смешать ингредиенты в миске. Соусом необходимо тщательно покрыть рыбное филе и оставить лосось на примерно 10 минут.

Пока рыба маринуется, разогрейте духовку до 220 градусов, после чего запекайте лосось до готовности, выложив рыбу на решетку или застеленный пергаментом противень.