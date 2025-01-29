Лосось будет вкуснее, если добавить один ингредиент: повар использует его в течение 20 лет
Лосось - распространенный вид рыбы для полезных и изысканных блюд. Но всего один конкретный ингредиент может помочь улучшить приправу для лосося, чтобы придать рыбе более выразительный вкус.
О том, какой ингредиент поможет сделать лосось вкуснее и сократить время приготовления, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.
Что добавить к лососю для улучшения вкуса
Лосось - отличное блюдо для ужина, ведь, кроме своей пользы, эта рыба чрезвычайно проста в приготовлении при правильном рецепте. Вкус этой рыбы невероятный при обработке на гриле, на сковороде, во фритюре - или запеченной в оливковом масле, приправленной солью и перцем.
Однако есть секретный ингредиент, который сделает вкус лосося еще лучше. Эксперт по кулинарии Майо Куинн с сайта Simply Recipes объяснила, что она запекает филе лосося с солью и перцем, добавляя к нему широ (белое) мисо.
Широ мисо - это японская приправа в виде пасты, которую изготавливают из ферментированных соевых бобов. Так называемое "белое" мисо не слишком соленое, зато имеет легкий цветочный аромат.
По мнению Майо, независимо от того, лосось просто приправлен солью и перцем, или покрыт глазурью, именно широ мисо придает рыбе неповторимый вкус.
"Вот уже более 20 лет я готовлю эту рыбу на ужин по будням, и никогда не пропускаю этот ингредиент. Это мое секретное оружие, которое превращает эту жирную рыбу в главное блюдо ужина по будням," - рассказала кулинар.
По словам Квинн, соленый и землистый привкус мисо обогащает вкус блюда, одновременно не маскируя вкус рыбы и других ингредиентов.
Как запекать лосось с пастой мисо
Для того, чтобы приготовить шесть обычных филе лосося, Майо готовит достаточное количество глазури с пастой мисо. Она использует следующие ингредиенты:
- широ мисо - 2 ст. л.
- кленовый сироп - 2 ст. л.
- соевый соус - 2 ст. л.
- чеснок - 1-2 зубчика чеснока
- черный молотый перец - 1/4 ч. л.
Чеснок нужно почистить и натереть на терке или пропустить через пресс. Для приготовления соуса нужно всего лишь смешать ингредиенты в миске. Соусом необходимо тщательно покрыть рыбное филе и оставить лосось на примерно 10 минут.
Пока рыба маринуется, разогрейте духовку до 220 градусов, после чего запекайте лосось до готовности, выложив рыбу на решетку или застеленный пергаментом противень.
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