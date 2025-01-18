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Один ингредиент, который сделает пюре идеальным: и это не масло

Суббота 18 января 2025 20:53
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Один ингредиент, который сделает пюре идеальным: и это не масло Что добавить в пюре, чтобы оно было вкуснее (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Картофельное пюре - это классический гарнир, который поражает своей простотой и вкусом. Однако, кроме сливочного масла, существует ингредиент, который сделает пюре по-настоящему кремовым.

О том, какой простой ингредиент сделает пюре вкуснее, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на польское издание Onet.

Что добавить в картофельное пюре для лучшего вкуса

Основными ингредиентами для пюре, кроме картофеля, являются соль, масло, молоко или сливки. Считается, что для идеального блюда этого достаточно.

Однако, в случае соблазна поэкспериментировать со вкусом, можно добавить такие необычные ингредиенты, как маскарпоне, бекон или сыр.

Для того, чтобы регулировать консистенцию пюре, обычно добавляют молоко или жидкие сливки, тщательно перемешивая блюдо. Однако некоторые повара идут еще дальше.

В частности, картофель "шантильи" является вариацией традиционного картофельного пюре, однако поражает своей бархатной текстурой. Секрет уникальности блюда заключается в добавлении в классическую смесь взбитых сливок.

Крем шантильи, взбитые с сахаром сливки, часто используется для десертов или напитков. Конечно, крем для картофельного пюре готовится без сахара. Это придает блюду необычайную легкость консистенции и воздушность, изменяя пюре до неузнаваемости.

Как получить идеальную консистенцию пюре

Как в других рецептах картофельного пюре, приготовление начинается с очищенного и отваренного картофеля. Чтобы достичь шелковисто-гладкой текстуры, картофель рекомендуют пропустить через пресс - или просто перемять.

Сочетание картофеля с маслом и молоком создает классическое картофельное пюре, но это не финальный результат. Ключевым этапом является добавление холодных взбитых сливок, которые обеспечивают исключительную кремовую консистенцию.

Взбивать сливки следует до нужной густоты на средней скорости миксера. После добавления сливок и посыпания пармезаном картофельное пюре можно дополнительно поставить в духовку, где блюдо приобретет золотистый цвет.

Несмотря на запекание взбитые сливки сохраняют свою структуру, что придает блюду неповторимую консистенцию суфле и изысканность.

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