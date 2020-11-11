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У Лондоні нарешті знайшли справжнього власника "будинку Шерлока": сліди ведуть в Казахстан

Середа 11 листопада 2020 16:18
У Лондоні нарешті знайшли справжнього власника "будинку Шерлока": сліди ведуть в Казахстан
Будинок Шерлока Холмса в Лондоні належить родині Назарбаєва (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Лондоні з'ясували, хто володіє легендарною нерухомістю на Бейкер-стріт

"Будинок Шерлока Холмса" на Бейкер-стріт, 221b належить доньці і онуку колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Як виявилося, сімейство володіє елітною нерухомістю на легендарній вулиці.

57-річної Даріга Назарбаєва і її син є власниками землі та нерухомості між будинками 215 і 237 на цій вулиці. За приблизною оцінкою ділянка коштує близько 140 млн фунтів стерлінгів, пише The Times.

Як відомо, саме на Бейкер-стріт, 221b Артур Конан Дойл поселив знаменитого детектива.

У Лондоні нарешті знайшли справжнього власника &quot;будинку Шерлока&quot;: сліди ведуть в КазахстанУ Лондоні нарешті знайшли справжнього власника &quot;будинку Шерлока&quot;: сліди ведуть в Казахстан

Будинок Шерлока Холмса на Бейкер-стріт

Повідомляється, що розшук власника будівлі на Бейкер-стріт довгі роки був проблемою - сліди губилися в офшорах на Карибських островах. Але витік даних дозволив дізнатися, що Даріга Назарбаєва контролювала компанію Farmont Investors Corporation, зареєстровану на Британських Віргінських островах. Саме ця компанія володіла бізнесом, на який зареєстровано будівлю.

У 2015 році контроль над Бейкер-стріт перейшов до компанії Landmark Network Real Estate Ltd. з Абу-Дабі, однак, Назарбаєва зберігала контроль над ними.

До речі, кілька років тому журнал Forbes оцінив стан Даріги Назарбаєвої в кілька сотень мільйонів доларів.

Нагадаємо, що 19 березня 2019 року Нурсултан Назарбаєв заявив про складання повноважень. Він був президентом Казахстану з 1990 року. 20 березня дочка екс-президента Даріга зайняла пост голови сенату, але 4 травня була звільнена.

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