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В Лондоне наконец нашли настоящего владельца "дома Шерлока": следы ведут в Казахстан

Среда 11 ноября 2020 16:18
В Лондоне наконец нашли настоящего владельца "дома Шерлока": следы ведут в Казахстан
Дом Шерлока Холмса в Лондоне принадлежит семье Назарбаева (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Лондоне выяснили, кто владеет легендарной недвижимостью на Бейкер-стрит

"Дом Шерлока Холмса" на Бейкер-стрит 221b принадлежит дочке и внуку бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Как оказалось, семейство владеет элитной недвижимостью на легендарной улице.

57-летней Дарига Назарбаева и ее сын являются владельцами земли и недвижимости между домами 215 и 237 на этой улице. По приблизительной оценке участок стоит около 140 млн фунтов стерлингов, пишет The Times.

Как известно, именно на Бейкер-стрит 221b Артур Конан Дойл поселил знаменитого сыщика.

В Лондоне наконец нашли настоящего владельца &quot;дома Шерлока&quot;: следы ведут в КазахстанВ Лондоне наконец нашли настоящего владельца &quot;дома Шерлока&quot;: следы ведут в Казахстан

Дом Шерлока Холмса на Бейкер-стрит

Сообщается, что розыск владельца здания на Бейкер-стрит долгие годы был проблемой - следы терялись в офшорах на Карибских островах. Но утечка данных позволила узнать, что Дарига Назарбаева контролировала компанию Farmont Investors Corporation, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Именно эта компания владела бизнесом, на который зарегистрировано здание.

В 2015 году контроль над Бейкер-стрит перешел к компании Landmark Network Real Estate Ltd. из Абу-Даби, однако, Назарбаева сохраняла контроль над ними.

К слову, несколько лет назад журнал Forbes оценил состояние Дариги Назарбаевой в несколько сотен миллионов долларов.

Напомним, что 19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий. Он был президентом Казахстана с 1990 года. 20 марта дочь экс-президента Дарига заняла пост председателя сената, но 4 мая была уволена.

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