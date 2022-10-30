Ломаченко вернулся в бокс яркой победой: зрелищные фото и видео

Василий Ломаченко в ночь на 30 октября одержал яркую победу над американцем Джемейном Ортисом.

Смотрите у Styler ниже зрелищные фото и лучшие моменты с боя, проходившего в Нью-Йорке (США).

Отметим, что Ломаченко победил единогласным решением судей. Победу Ломе отдали все судьи: 115:113, 116:112 и 117:111.

Василий Ломаченко празднует победу (фото: t.me/TeamLomachenko)

После боя в ринг поднялся абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни, против которого, вероятнее всего, проведет свой следующий бой Ломаченко.

Поединок в легком весе был рассчитан на двенадцать раундов, длился всю дистанцию и закончился победой украинца.

Зрелищные моменты боя (фото: t.me/TeamLomachenko)

Поддерживал Ломаченко его хороший друг, украинский боксер Александр Усик.

Отметим, что Василий одержал 17-ю победу в профессионалах, а Ортис потерпел первое поражение в карьере.

Видео с боя смотрите ниже.