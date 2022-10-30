Ломаченко вернулся в бокс яркой победой: зрелищные фото и видео
Василий Ломаченко в ночь на 30 октября одержал яркую победу над американцем Джемейном Ортисом.
Смотрите у Styler ниже зрелищные фото и лучшие моменты с боя, проходившего в Нью-Йорке (США).
Отметим, что Ломаченко победил единогласным решением судей. Победу Ломе отдали все судьи: 115:113, 116:112 и 117:111.
Василий Ломаченко празднует победу (фото: t.me/TeamLomachenko)
После боя в ринг поднялся абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни, против которого, вероятнее всего, проведет свой следующий бой Ломаченко.
Поединок в легком весе был рассчитан на двенадцать раундов, длился всю дистанцию и закончился победой украинца.
Зрелищные моменты боя (фото: t.me/TeamLomachenko)
Поддерживал Ломаченко его хороший друг, украинский боксер Александр Усик.
Отметим, что Василий одержал 17-ю победу в профессионалах, а Ортис потерпел первое поражение в карьере.
Видео с боя смотрите ниже.
Entering the 12th and FINAL round.@ESPNPlus x #LomaOrtiz pic.twitter.com/nUr60GIc6l— Top Rank Boxing (@trboxing) October 30, 2022
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