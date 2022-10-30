ua ru
Вс, 30 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ломаченко победой над Ортисом отметил возвращение в бокс

Новина українською →
Нью-Йорк, Воскресенье 30 октября 2022 06:52
Ломаченко победой над Ортисом отметил возвращение в бокс Фото: Василий Ломаченко (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Нью-Йорке (США) состоялся главный бой вечера бокса, в котором сошлись представитель Украины Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) и американец Джемейн Ортис (16-0-1, 8 КО).

Об этом сообщает РБК-Украина.

Поединок в легком весе был рассчитан на двенадцать раундов, продлился всю дистанцию и завершился в пользу Ломаченко единогласным решением судей (115-113, 116-112, 117-11).

Таким образом, Василий одержал 17-ю победу в профессионалах, а Ортис потерпел первое поражение в карьере. Видео с боя представлено ниже.

Стоит отметить, что сегодняшний поединок стал первым для Ломаченко после того, как он принял участие в теробороне Украины.

В пятницу прошла традиционная церемония взвешивания соперников. Более тяжелым оказался украинец. Актуальный вес Ломаченко – 61,05 кг. Тем временем Ортис легче почти на 300 г. Оба боксера выполнили нормативы легкой категории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Василий Ломаченко Бокс
NEWS
Россия заявила о выходе из зерновой сделки: что известно на данный момент
Россия заявила о выходе из зерновой сделки: что известно на данный момент
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год