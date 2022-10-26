Ломаченко – Ортис. Что нужно знать о бое-возвращении украинского боксера

Одним из главных событий осени в мире бокса станет возвращение в ринг Василия Ломаченко в бою против Джемейна Ортиса.

Все новости вокруг поединка Ломаченко и Ортиса – в подборке РБК-Украина .

Бой Ломаченко – Ортис состоится ночью 30 октября в Нью-Йорке. Начало поединка в "Мэдисон Сквер Гардене" – не раньше 03:00. Украинец не выходил в ринг с декабря прошлого года, когда победил Ричарда Комми по решению судей.

Где смотреть бой Ломаченко – Ортис

Трансляция боя будет платной на территории Украины. Показ будет доступен в разделе "Спорт" на платформе "MEGOGO" и на ее интерактивном канале "MEGOGO Гонг". Главное сражение вечера входит в подписку "Максимальная": 29 грн за 7 дней, а дальше – 299 грн ежемесячно.

Прогноз букмекеров на бой Ломаченко – Ортис

Для специалистов авторитетной британской конторы William Hill украинец стал безусловным фаворитом противостояния. На его победу принимают ставки с очень скромным коэффициентом 1,07, а на соперника – с солидным баллом 9,00.

На исключительный в боксе результат с ничьей выставили космический кэф 23,00. Любители же острых ощущений могут заложиться на победу Усика в период с 4-го по 6-й раунд с перспективным коэффициентом 8,00.

В свою очередь австрийцы из Bwin на победы Ломаченко и Ортиса определили похожие коэффициенты – 1,04 и 9,00 соответственно. Вероятность ничьей здесь оценили еще более фантастическим баллом 26,00. Линию специальных ставок на поединок украинца и американца решили не открывать.

Интересный вариант непатриотической ставки предложили в Favbet. На победу Ортиса по очкам выставили кэф 15,00. Тем временем нокаут в исполнении американского боксера в 7-9 раундах оценили невероятным баллом 40,00.

Стартовые позиции перед боем Ломаченко – Ортис

Промоутерская компания Top Rank подготовила к поединку специальное промо. Украинцу в афише досталась роль Джейсона Вурхиса – главного злодея франшизы "Пятница, 13-е". Нью-Йорк, по мнению организаторов, "будет иметь проблемы" с Ломаченко.

Для украинского боксера поединок станет 19-м в профессиональной карьере. В его активе 16 побед (11 нокаутом) и два поражения – от мексиканца Орландо Салидо и американца Теофимо Лопеса. В 2018-2020 гг. Ломаченко владел рядом поясов в легком весе – WBA, WBO, The Ring и WBC.

Для Ортиса же это сражение станет 18-м на профи-ринге. Американский боксер одержал 16 побед (8 нокаутом) и только однажды уступил сопернику. В мае он одолел соотечественника Джамела Херринга. Победитель отчетного боя станет претендентом на бой с непобедимым чемпионом Девином Хейни.