Ломаченко переміг у бою з японцем Накатані
27 червня в Лас-Вегасі (США) на арені Virgin Hotel відбувся матч між українським боксером Василем Ломаченком і японцем Масаесі Накатані.
Про це пише Top Rank Boxing,
На 9 раунді суддя зупинив бій. Василь Ломаченко переміг технічним нокаутом.
Because we know you’re craving a look at that finish from the Ringside Cam.— Top Rank Boxing (@trboxing) June 27, 2021
(oooweee ) #LomaNakatani pic.twitter.com/7AHIfaQC2X
LOMA. IS. BACK.— Top Rank Boxing (@trboxing) June 27, 2021
Pouring it on some more in the 9th round, @VasylLomachenko becomes the first man to stop Masayoshi Nakatani.
You know what he's eyeing next ... pic.twitter.com/2gWMen9yrR
Більшість експертів і спостерігачів зводилися до того, що фаворит бою — Ломаченко. Згідно з букмекерською конторою William Hill, коефіцієнт на його перемогу дорівнював 1,06. Успіх Накатані оцінюється в 8,00, нічия — в 23,00.
Під час зважування Ломаченко показав вагу 61,05 кг, Накатані-60,96 кг: