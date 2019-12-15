Ломаченко кинув виклик новому чемпіону світу: гучна заява викликала ажіотаж

Український боксер Василь Ломаченко кинув виклик новому чемпіону світу в легкій вазі американця Теофімо Лопесу. Слова Ломаченко наводить ESPN.

Василь Ломаченко викликав Лопеса на бій у квітні майбутнього року. Також український спортсмен прокоментував бій Теофімо Лопеса з Коммі.

"Звичайно, я хочу провести бій за об'єднання поясів. Тепер Лопес є чемпіоном світу. Ласкаво просимо в мій клуб. Побачимося в квітні. Мені складно щось сказати про його бій з Коммі, так як він тривав всього два раунди. Я навіть не зрозумів, що сталося. Але такий бокс, за це ми його і любимо", - заявив українець.

Також боксер прокоментував дані його майбутнього суперника і розповів про плани на рік.

"Лопес завжди був сильним і розумним боксером. Втім, все залежить від суперника. У наступному році я хочу об'єднати титули, а потім провести бій з Джервонтою Девісом", - сказав Ломаченко.

Варто нагадати, що Василь Ломаченко є чемпіоном світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC. Лопес став володарем чемпіонського поясу за версією IBF. Таким чином, переможець бою Ломаченко - Лопес стане абсолютним чемпіоном світу.

Додамо також, що раніше Ломаченко обраний почесним послом Олімпіади-2020.