WBO визнала Ломаченка найкращим боксером 2019 року

Фото: Василь Ломаченко - справа (facebook.com/worldboxingorg)

На рахунку українця у нинішньому році два бої і дві перемоги

Український чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко отримав нагороду кращого боксера 2019 року за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO). Відео з нагородження, яке відбулося на конвенції організації в Токіо, було опубліковано на сторінці Ломаченко в Facebook.

У нинішньому році боксер провів два бої: у квітні він нокаутував Ентоні Кроллу, а в серпні за очками переміг Люка Кемпбелла.

Василий Ломаченко получил награду на ежегодной конвенции #WBO Опубліковано Vasiliy Lomachenko / Василим Ломаченком Четвер, 5 грудня 2019 р.

Ломаченко є чемпіоном в легкій вазі цієї організації, а також володіє поясами ще за двома версіями - Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської ради (WBC).

У 2020 році Ломаченко може завоювати титул абсолютного чемпіона світу. Українець побореться з переможцем поєдинку за пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) між Річардом кому з Гани і американцем Теофімо Лопесом, які зустрінуться 14 грудня о Нью-Йорку.

Нагадаємо, Ломаченко найдовше перебуває у статусі чемпіона світу серед чинних володарів титулів незалежно від вагової категорії. Українець перебуває в ранзі чемпіона вже 5 років і 4 місяці - з того часу, як 21 червня 2014 переміг за очками американця Гері Расселла в поєдинку за титул WBO в напівлегкій вазі.