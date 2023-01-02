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Смотрите, во что превратилась ненавидящая Украину одесситка Лариса Долина (фото)

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Понедельник 02 января 2023 20:09
Смотрите, во что превратилась ненавидящая Украину одесситка Лариса Долина (фото) Лариса Долина высказывается о величии России (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Несмотря на то, что Лариса Долина выросла в солнечной Одессе и имеет украинское происхождение, певица не стыдится своей ненависти к Украине и откровенной поддержки путинского режима.

Как изменилась пропагандистка и что она думает об Украине - подробнее читайте в материале Styler.

Что говорит Долина об Украине

Певица родилась в Баку, однако в возрасте трех лет ее родители приняли решение переехать в Одессу, откуда сами родом. Именно в этом украинском городе выросла Лариса. Даже ее карьера началась в ансамбле "Мы одесситы".

Затем она начала работать в России, где стала заслуженной артисткой. После этого популярность Долиной взлетела настолько, что она решила присоединиться к партии "Единая Россия" в 2003 году.

Смотрите, во что превратилась ненавидящая Украину одесситка Лариса Долина (фото)Смотрите, во что превратилась ненавидящая Украину одесситка Лариса Долина (фото)

Лариса Долина поддерживает войну России в Украине (фото: росСМИ)

Очевидно, именно мандат не дает певице посмотреть на реальность трезво. Так, например, в марте 2015 во время концерта в честь годовщины аннексии Крыма она исполнила гимн РФ вместе с Путиным, а позже сказала со сцены, что "Одесса принадлежит Украине только на карте".

Смотрите, во что превратилась ненавидящая Украину одесситка Лариса Долина (фото)

Лариса Долина поет с Путиным гимн РФ в Крыму (фото: росСМИ)

В январе 2016 года в Крыму отменили концерты Алессандро Сафина и Пьера Ришара в Крыму. Тогда Долина заявила: "Я не знаю, какие санкции пообещала им Украина, но я уверена, что этой стране и ее руководителям надо думать о своем разваливающемся многострадальном конгломерате вместо того, кто и когда выступает у нас в Крыму. Как говорит мой продюсер Илья Спицын, "когда Господь хочет наказать государство, он посылает в нее ЦРУ и Петра Порошенко".

Смотрите, во что превратилась ненавидящая Украину одесситка Лариса Долина (фото)

Имя Ларисы Долиной внесено в базу "Миротворец", так же как и Филиппа Киркорова (фото: росСМИ)

В одном из интервью пропагандистка рассказала, как сильно увлекается культурой России.

"У нас золотой стандарт. И писатели, и поэты, и музыканты, композиторы. Это невозможно отменить, и этого никогда не будет. Потому что русская культура - это знаковая культура, это клондайк", - сказала она.

Смотрите, во что превратилась ненавидящая Украину одесситка Лариса Долина (фото)Смотрите, во что превратилась ненавидящая Украину одесситка Лариса Долина (фото)Смотрите, во что превратилась ненавидящая Украину одесситка Лариса Долина (фото)

Певица безосновательно убеждена в абсолютном величии русской культуры (фото: росСМИ)

Более того - по мнению Долиной, Россия гораздо сильнее всех других стран, и поэтому мешает им.

"Мы сильнее, мы круче, мы лучшие. Это мешает всему миру, но им придется с этим смириться", - заявила путинистка.

Интересно, что недавно у Долиной вышла коллаборация с молодой российской певицей Клавой Кокой.

Смотрите, во что превратилась ненавидящая Украину одесситка Лариса Долина (фото)

Долина спела вместе с Клавой Кокой (фото: росСМИ)

В их работе не слишком прослеживается большая русская культура, кроме бабушкиного ковра на полу. Ведь самих высказываний о собственной культуре недостаточно, ее нужно еще и демонстрировать, что россияне так и не научились делать.

Смотрите, во что превратилась ненавидящая Украину одесситка Лариса Долина (фото)Смотрите, во что превратилась ненавидящая Украину одесситка Лариса Долина (фото)Смотрите, во что превратилась ненавидящая Украину одесситка Лариса Долина (фото)Смотрите, во что превратилась ненавидящая Украину одесситка Лариса Долина (фото)

Так Долина выглядит сейчас на снимках с поклонниками (фото: росСМИ)

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