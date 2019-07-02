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Лоліта зібралася виступити в окупованому Донецьку (фото)

STYLERЖиття    02.07.2019 - 22:30
Лоліта зібралася виступити в окупованому Донецьку (фото)
Лоліта зібралася в Донецьк (Колаж РБК-Україна)

Компанію Лоліті Мілявській складе співак Денис Клявер

Лоліта Мілявська, відома естрадна співачка, якій СБУ заборонила в'їжджати в Україну, зібралася відвідати окупований Донецьк і виступити там на концерті, який буде присвячений Дню сім'ї, любові і вірності. На окупованих територіях Донбасу з'явилися афіші з її іменем. Також там зазначається ім'я іншого музиканта – Дениса Клявера.

Наголошується, що концерт буде безкоштовний і присвячений Дню сім'ї, любові і вірності. Захід заплановано на 8 липня в центрі Донецька, хоча раніше вказувалося, що концерт пройде 6 липня.

Лоліта зібралася виступити в окупованому Донецьку (фото)

Скріншот афіші

Лоліта Мілявська – російська співачка, яка народилася в Україні, місті Мукачево Закарпатської області. Освіту вона отримала в Тамбові, але після цього повернулася в Україну, де кілька років жила і працювала. Під час розвитку своєї сценічної кар'єри вона поїхала в Москву.

Її дочка Єва виросла в Києві і проживала з мамою співачки, а в 2018 році дівчинка поїхала навчатися у Польщі. Ми розповідали про скандал, який стався через те, що Мілявська не змогла потрапити на випуск дочки, так як у квітні 2017 року Лоліті заборонили в'їзд в Україну через її концерти в окупованій Керчі.

Денис Клявер – російський виконавець, екс-учасник популярного дуету "Чай вдвоем". Після розпаду дуету веде сольну діяльність.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Лоліта Мілявська зганьбилася своїми висловлюваннями про Крим і про українців.

А також розповідали про те, що Лоліта дико зганьбилася в свій день народження.

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