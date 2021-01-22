Локдаун в Україні закінчується: які обмеження будуть діяти з 25 січня
П'ятниця 22 січня 2021 15:55
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Локдаун в Україні закінчиться 25 січня (Колаж РБК-Україна)
В Україні закінчується суворий карантин, який був введений з 8 по 25 січня. Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, продовжувати його не будуть і з 25 січня, з 00:00 Україна повернеться до обмежень "помаранчевої зони".
МОЗ може переглянути умови карантину і знову ввести поділ на зони – зелена, жовта, помаранчева і червона, залежно від кількості захворілих. Також планується продовжити дію адаптивного карантину до кінця березня.
Які обмеження будуть діяти після 25 січня
- Заборонена робота закладів розміщення, крім готелів
- Ресторани та розважальні заклади не можуть працювати в нічний час
- Робота дискотек і нічних клубів – під забороною
- Культурні масові заходи (спортивні, соціальні, релігійні) можуть проводитися, але тільки при обмеженні в однієї людини на 10 кв. метрів, не більше 20 осіб.
- Транспорт повинен бути заповнений лише за кількістю місць для сидіння, всі пасажири повинні мати індивідуальні засоби захисту (маски)
- Обмежені планові госпіталізації. Винятки: медична допомога породіллям, вагітним, новонародженим, людям з онкологією, паліативна допомога в стаціонарі, інші невідкладні й термінові випадки госпіталізації.
- Фітнес-центри та спортзали можуть працювати тільки ті, які можуть забезпечити відстань між відвідувачами в 10 кв. метрів
- У музеях та бібліотеках дозволено відвідування тільки з розрахунку 1 людина на 10 кв. метрів
- Торгові розважальні центри та заклади побутового обслуговування повинні обслуговувати клієнтів з обмеженням одна людина на 10 кв. метрів
- Заборонено самовільне залишення місця самоізоляції та обсервації
Що буде дозволено в Україні з 25 січня
- Закладу громадського харчування можуть працювати, але заповнюваність не більше 50%, а відстань між столами повинна бути не менше 2 м.
- Роботи непродовольчих магазинів, ринків
- Навчальний процес відновлено в загальноосвітніх групах кількість учнів має становити не більше 20 осіб.
- Робота дитячих садків
- Робота кінотеатрів і театрів за умови заповнюваності залу на 50%
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що і як буде працювати в Україні на вихідних, 23 і 24 січня.
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