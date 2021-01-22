Локдаун в Україні закінчується: які обмеження будуть діяти з 25 січня

Локдаун в Україні закінчиться 25 січня (Колаж РБК-Україна)

В Україні закінчується суворий карантин, який був введений з 8 по 25 січня. Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, продовжувати його не будуть і з 25 січня, з 00:00 Україна повернеться до обмежень "помаранчевої зони".

МОЗ може переглянути умови карантину і знову ввести поділ на зони – зелена, жовта, помаранчева і червона, залежно від кількості захворілих. Також планується продовжити дію адаптивного карантину до кінця березня.

Які обмеження будуть діяти після 25 січня

Заборонена робота закладів розміщення, крім готелів

Ресторани та розважальні заклади не можуть працювати в нічний час

Робота дискотек і нічних клубів – під забороною

Культурні масові заходи (спортивні, соціальні, релігійні) можуть проводитися, але тільки при обмеженні в однієї людини на 10 кв. метрів, не більше 20 осіб.

Транспорт повинен бути заповнений лише за кількістю місць для сидіння, всі пасажири повинні мати індивідуальні засоби захисту (маски)

Обмежені планові госпіталізації. Винятки: медична допомога породіллям, вагітним, новонародженим, людям з онкологією, паліативна допомога в стаціонарі, інші невідкладні й термінові випадки госпіталізації.

Фітнес-центри та спортзали можуть працювати тільки ті, які можуть забезпечити відстань між відвідувачами в 10 кв. метрів

У музеях та бібліотеках дозволено відвідування тільки з розрахунку 1 людина на 10 кв. метрів

Торгові розважальні центри та заклади побутового обслуговування повинні обслуговувати клієнтів з обмеженням одна людина на 10 кв. метрів

Заборонено самовільне залишення місця самоізоляції та обсервації

Що буде дозволено в Україні з 25 січня

Закладу громадського харчування можуть працювати, але заповнюваність не більше 50%, а відстань між столами повинна бути не менше 2 м.

Роботи непродовольчих магазинів, ринків

Навчальний процес відновлено в загальноосвітніх групах кількість учнів має становити не більше 20 осіб.

Робота дитячих садків

Робота кінотеатрів і театрів за умови заповнюваності залу на 50%

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що і як буде працювати в Україні на вихідних, 23 і 24 січня.