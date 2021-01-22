Локдаун в Украине заканчивается: какие ограничения будут действовать с 25 января
Пятница 22 января 2021 15:55
Новина українською
Локдаун в Украине закончится 25 января (Коллаж РБК-Украина)
В Украине заканчивается суровый карантин, который был введен с 8 по 25 января. Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, продлевать его не будут и с 25 января, с 00:00 Украина вернется к ограничениям "оранжевой зоны".
Минздрав может пересмотреть условия карантина и снова ввести разделение на зоны – зеленая, желтая, оранжевая и красная, в зависимости от количества заболевших. Также планируется продлить действие адаптивного карантина до конца марта.
Какие ограничения будут действовать после 25 января
- Запрещена работа заведений размещения, кроме гостиниц
- Рестораны и развлекательные заведения не могут работать в ночное время
- Работа дискотек и ночных клубов – под запретом
- Культурные массовые мероприятия (спортивные, социальные, религиозные) могут проводиться, но только при ограничении в одного человека на 10 кв. метров, не более 20 человек.
- Транспорт должен быть заполнен только по количеству мест для сидения, все пассажиры должны иметь индивидуальные средства защиты (маски)
- Ограничены плановые госпитализации. Исключения: медицинская помощь роженицам, беременным, новорожденным, людям с онкологией, паллиативная помощь в стационаре, другие неотложные и срочные случаи госпитализации.
- Фитнес-центры и спортзалы могут работать только те, которые могут обеспечить расстояние между посетителями в 10 кв. метров
- В музеях и библиотеках разрешено посещение только из расчета 1 человек на 10 кв. метров
- Торговые развлекательные центры и заведения бытового обслуживания должны обслуживать клиентов с ограничением один человек на 10 кв. метров
- Запрещено самовольное оставление места самоизоляции и обсервации
Что будет разрешено в Украине с 25 января
- Заведения общественного питания могут работать, но заполняемость не более 50%, а расстояние между столами должно быть не менее 2 м.
- Работы непродовольственных магазинов, рынков
- Учебный процесс возобновлен, в общеобразовательных группах количество учеников должно составлять не более 20 человек.
- Работа детских садов
- Работа кинотеатров и театров при условии заполняемости зала на 50%
Напомним, ранее мы писали о том, что и как будет работать в Украине на выходных, 23 и 24 января.
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