Локдаун в Украине заканчивается: какие ограничения будут действовать с 25 января

Локдаун в Украине закончится 25 января (Коллаж РБК-Украина)

В Украине заканчивается суровый карантин, который был введен с 8 по 25 января. Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, продлевать его не будут и с 25 января, с 00:00 Украина вернется к ограничениям "оранжевой зоны".

Минздрав может пересмотреть условия карантина и снова ввести разделение на зоны – зеленая, желтая, оранжевая и красная, в зависимости от количества заболевших. Также планируется продлить действие адаптивного карантина до конца марта.

Какие ограничения будут действовать после 25 января

Запрещена работа заведений размещения, кроме гостиниц

Рестораны и развлекательные заведения не могут работать в ночное время

Работа дискотек и ночных клубов – под запретом

Культурные массовые мероприятия (спортивные, социальные, религиозные) могут проводиться, но только при ограничении в одного человека на 10 кв. метров, не более 20 человек.

Транспорт должен быть заполнен только по количеству мест для сидения, все пассажиры должны иметь индивидуальные средства защиты (маски)

Ограничены плановые госпитализации. Исключения: медицинская помощь роженицам, беременным, новорожденным, людям с онкологией, паллиативная помощь в стационаре, другие неотложные и срочные случаи госпитализации.

Фитнес-центры и спортзалы могут работать только те, которые могут обеспечить расстояние между посетителями в 10 кв. метров

В музеях и библиотеках разрешено посещение только из расчета 1 человек на 10 кв. метров

Торговые развлекательные центры и заведения бытового обслуживания должны обслуживать клиентов с ограничением один человек на 10 кв. метров

Запрещено самовольное оставление места самоизоляции и обсервации

Что будет разрешено в Украине с 25 января

Заведения общественного питания могут работать, но заполняемость не более 50%, а расстояние между столами должно быть не менее 2 м.

Работы непродовольственных магазинов, рынков

Учебный процесс возобновлен, в общеобразовательных группах количество учеников должно составлять не более 20 человек.

Работа детских садов

Работа кинотеатров и театров при условии заполняемости зала на 50%

Напомним, ранее мы писали о том, что и как будет работать в Украине на выходных, 23 и 24 января.