Локдаун в Україні: як будуть працювати кінотеатри, релігійні та культурні установи

В Україні почали діяти правила посиленого карантину з 8 січня. Заборонена робота розважальних закладів, ТРЦ, фітнес-центрів і басейнів. Робота ресторанів і салонів краси дозволено з обмеженнями.

Про те, як будуть працювати кінотеатри, заклади культури, церкви, храми, музеї, розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що в період з 8 по 25 січня в Україні будуть діяти обмеження, які раніше були встановлені для "червоної зони" карантину. За словами міністра, буде дозволено:

Робота історико-культурних заповідників

Проведення репетицій театральних вистав, концертних програм та інших заходів, але без глядачів і з дотриманням всіх карантинних обмежень на репетиціях.

Виробництво аудіовізуального контенту, тобто проведення зйомок кінопроєктів, кліпів. За умови дотримання карантинних обмежень на майданчиках.

Робота готелів. Зокрема, робота закладів харчування та інших місць харчування при готелях з 6 до 11 годин ранку, а за замовленням клієнта в готельний номер – цілодобово.

Робота організацій гірськолижного відпочинку, але без роботи закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв на території.

Що буде категорично заборонено:

Приймати відвідувачів закладів культури та кінотеатрам.

Проводити масові, культурні та розважальні заходи.

Крім того, в постанові Кабінету міністрів від 9 грудня про обмеження у період карантину зазначено, що:

Заборонена діяльність культових споруд і приміщень, які служать для молитовних потреб і які не можуть забезпечити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 5 кв. метрів приміщення.

Заборонені релігійні заходи на свіжому повітрі, під час яких немає можливості забезпечити дистанцію в 1,5 метра між присутніми.

Прийом відвідувачів у музеях, на виставках, у галереях, в яких неможливо забезпечити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів приміщення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які карантинні заборони та обмеження набули чинності з 8 січня в Україні.

А також ми розповідали про те, які товари можна буде придбати під час локдауна, а які – не можна.