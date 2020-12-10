Локдаун в січні: у МОЗ розповіли про роботу магазинів та ринків

Карантин в Україні (Колаж РБК-Україна)

Кабінет міністрів України прийняв рішення про посилення карантину і введення локдауну з 8 по 25 січня 2021 року. У цей період будуть закриті навчальні заклади, ТРЦ, кінотеатри, спортивні центри, а робота ресторанів буде дозволена тільки на винос і з доставкою.

Як працюватимуть торгові точки в Україні і які обмеження торкнуться магазинів і ринків, розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "Громадського радіо"

"У нас буде заборона роботи непродовольчих магазинів, але в магазинах буде дозволена тільки адресна доставка, із забороною роботи на винос, оскільки, коли ми говоримо про інші магазини непродовольчої групи товарів, то створюється велике скупчення людей в досить обмеженому просторі, коли люди приходять забирати товар саме у магазин", - пояснив Ляшко

Він додав, що харчові продукти не потрапляють під заборону. Також буде дозволена торгівля засобами гігієни, ліками, ветеринарними кормами та препаратами. А ось ринки працювати не будуть.

"Навіть непродовольчі ринки не повинні працювати. Якщо ми говоримо про магазини, супермаркети, які продавали харчові продукти та інші речі, то під час жорсткого карантину з 8 по 25 січня ці речі буде заборонено продавати. Можуть продавати цю групу товарів там, де 60% площі відведено під групу непродовольчих товарів", - зазначив головний санітарний лікар.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які обмеження набудуть чинності в Україні з 8 січня.

А також розповідали про те, що українцям пояснили, чому обрали для локадуну в Україні саме такі дати.