Локдаун у Києві: скільки триватимуть карантинні обмеження

Київ з 1 листопада перейшов у "червону зону" карантину. Відповідно, в столиці введені нові карантинні правила та обмеження. Більшою мірою вони торкнуться тих, хто ще не встиг вакцинуватися від коронавірусу.

Скільки триватиме локдаун в Києві і які потрібні умови, щоб столиця повернулася до нормального життя, розповів глава Держпродспоживслужби Олег Рубан в ефірі " Україна 24 ".

За словами Олега Рубана, "червона зона" карантину в Києві діятиме мінімум три тижні – до стабілізації ситуації з коронавірусом. Він зазначив, що столиця увійшла в пік захворюваності.

"Як показує практика, тільки тритижневий Захід обмежувальний призводить до стабілізації епідемічної ситуації. Тому необхідно спостерігати, працювати з групами ризику, працювати з вакцинацією і проводити контроль протиепідемічних заходів. Якщо дотримуватися, то ми незабаром побачимо стабілізацію ситуації", - пояснив Рубан.

Це торкнеться і шкіл у Києві, які з 1 листопада повністю перейшли на дистанційне навчання. Діти зможуть повернутися до очного навчання тільки після того, як показники захворюваності коронавірусом в Києві почнуть стабілізуватися і знижуватися.

"З метою зниження зростання захворюваності саме обмеження спілкування даного колективу дітей з дорослими, а це майже 30% - понад 900 тисяч осіб (учні та педагоги) - дозволить знизити поширення епідемії в Києві. Тому на цьому тижні будемо спостерігати за показниками, а далі вже будуть приймати рішення про можливий перехід на звичайне очне навчання", - сказав глава Держпродспоживслужби столиці.