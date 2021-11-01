ru ua
Пн, 01 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Локдаун у Києві: скільки триватимуть карантинні обмеження

Новость на русском →
Понеділок 01 листопада 2021 14:58
Локдаун у Києві: скільки триватимуть карантинні обмеження Локдаун в Києві з 1 листопада (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Київ з 1 листопада перейшов у "червону зону" карантину. Відповідно, в столиці введені нові карантинні правила та обмеження. Більшою мірою вони торкнуться тих, хто ще не встиг вакцинуватися від коронавірусу.

Скільки триватиме локдаун в Києві і які потрібні умови, щоб столиця повернулася до нормального життя, розповів глава Держпродспоживслужби Олег Рубан в ефірі "Україна 24".

За словами Олега Рубана, "червона зона" карантину в Києві діятиме мінімум три тижні – до стабілізації ситуації з коронавірусом. Він зазначив, що столиця увійшла в пік захворюваності.

"Як показує практика, тільки тритижневий Захід обмежувальний призводить до стабілізації епідемічної ситуації. Тому необхідно спостерігати, працювати з групами ризику, працювати з вакцинацією і проводити контроль протиепідемічних заходів. Якщо дотримуватися, то ми незабаром побачимо стабілізацію ситуації", - пояснив Рубан.

Це торкнеться і шкіл у Києві, які з 1 листопада повністю перейшли на дистанційне навчання. Діти зможуть повернутися до очного навчання тільки після того, як показники захворюваності коронавірусом в Києві почнуть стабілізуватися і знижуватися.

"З метою зниження зростання захворюваності саме обмеження спілкування даного колективу дітей з дорослими, а це майже 30% - понад 900 тисяч осіб (учні та педагоги) - дозволить знизити поширення епідемії в Києві. Тому на цьому тижні будемо спостерігати за показниками, а далі вже будуть приймати рішення про можливий перехід на звичайне очне навчання", - сказав глава Держпродспоживслужби столиці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які документи потрібно для проїзду в метро Києва з 1 листопада.

А також розповідали про те, які карантинні обмеження ввели в Києві з 1 листопада.

Читайте РБК-Україна в Google News
Локдаун Київ
LITE
Свято 1 листопада: що не можна робити, що потрібно обов'язково і у кого день ангела
Свято 1 листопада: що не можна робити, що потрібно обов'язково і у кого день ангела